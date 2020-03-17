Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! Kar geri geliyor

Kar geri geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika hava durumu ile kar ve sağanak yağış uyarıları yapıldı. Mart ayının sonlarına doğru gelinirken hava sıcaklıklarının nasıl seyredeceği oldukça merak ediliyor. Özellikle sabah saatlerinde, 'Bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusuna yanıt aranıyor. Meteoroloji de gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. MGM, Batı bölgelerindeki iller hariç yurt genelinde sağanak ve kar yağışı beklendiğini bildirdi. Buzlanma ve don olayına karşı da uyarı yapılırken vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Rüzgarın ise Marmara'nın güneybatısı, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiği duyuruldu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 17 MART

Haberimizin detaylarından, 17 Mart 2020 Salı gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları hakkında bilgi edinebilir; İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.