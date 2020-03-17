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'den son dakika ve kar yağışı uyarısı! Kar geri geliyor

Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde birçok ili ilgilendiren son dakika ile sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Mart ayının sonlarına doğru yaklaştığımız şu günlerde, hava sıcaklıklarının nasıl olacağı merak ediliyor. Bu noktada da, 'Hava durumu bugün nasıl olacak?' sorusuna yanıt aranıyor. Meteoroloji, gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklarken aralarında Ankara'nın da bulunduğu birçok il için kar yağışı uyarısı verdi. MGM ayrıca, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’da görülebilecek don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olmasını da istedi. İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahmin raporu...

Giriş Tarihi: 17.3.2020 07:03 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 07:06 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! Kar geri geliyor

Kar geri geliyor! Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika ile kar ve sağanak yağış uyarıları yapıldı. Mart ayının sonlarına doğru gelinirken hava sıcaklıklarının nasıl seyredeceği oldukça merak ediliyor. Özellikle sabah saatlerinde, 'Bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusuna yanıt aranıyor. Meteoroloji de gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. MGM, Batı bölgelerindeki iller hariç yurt genelinde sağanak ve kar yağışı beklendiğini bildirdi. Buzlanma ve don olayına karşı da uyarı yapılırken vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Rüzgarın ise Marmara'nın güneybatısı, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiği duyuruldu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 17 MART

Haberimizin detaylarından, 17 Mart 2020 Salı gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları hakkında bilgi edinebilir; İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! Kar geri geliyor
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