Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Miraç Kandili ne zaman? 2020 Diyanet Miraç Kandili tarihi ve dini günler takvimi

ne zaman? 2020 Miraç Kandili tarihi ve dini günler takvimi

Müslüman alemini yakından ilgilendiren 2020 tarihi tarafından açıklandı. Recep ayının 26. gecesi olan kandil gününde bol bol ibadet edilip dualar okunuyor. Peygamber efendimizin göklere çıkarıldığı gece olarak bilinen bu anlamlı gece en güzel şekilde değerlendirilmeye çalışılır. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 Miraç Kandili'nin gününü, her sene yayımlanan dini günler takviminde belirtiyor. Kandil gecesinde Peygamber efendimiz Hz. Muhammed için salatü selamlar getirilir ve şefaati ümit edilerek ümmetinden olma bilinci yenilenir. Peki ? 2020 Diyanet Miraç Kandili tarihi ve dini günler takvimi!

Giriş Tarihi: 17.3.2020 12:39 ABONE OL
Miraç Kandili ne zaman? 2020 Diyanet Miraç Kandili tarihi ve dini günler takvimi

'in 2020 dini günler takvimine göre tarihi belli oldu. İslam'da Hz. Peygamber (s.a.s)' in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi mucizesi olarak bilinen kandil gecesinde bol bol ibadet edilir, eller semaya yükselir. Dini günleri önemseyen vatandaşlar "?" diye soruyor. İslam aleminin hep birlikte coşkuyla karşılayacağı, işlenen sevapların katlanacağı Miraç Kandili için geri sayım başladı. Peki 2020 Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte Diyanet 2020 Miraç Kandili tarihi ve dini günler takvimi

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? 2020 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Kandil günleri ibadetlerle geçirmek isteyen vatandaşlar 'Miraç Kandili ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor. Haberimizde, 2020 Miraç Kandili tarihi ve diyanet kandil günleri takvimi yer alıyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Miraç Kandili ne zaman? 2020 Diyanet Miraç Kandili tarihi ve dini günler takvimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA