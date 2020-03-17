Miraç Kandili ne zaman? 2020 Diyanet Miraç Kandili tarihi ve dini günler takvimi

Diyanet'in 2020 dini günler takvimine göre Miraç Kandili tarihi belli oldu. İslam'da Hz. Peygamber (s.a.s)' in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi mucizesi olarak bilinen kandil gecesinde bol bol ibadet edilir, eller semaya yükselir. Dini günleri önemseyen vatandaşlar "Miraç Kandili ne zaman?" diye soruyor. İslam aleminin hep birlikte coşkuyla karşılayacağı, işlenen sevapların katlanacağı Miraç Kandili için geri sayım başladı. Peki 2020 Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte Diyanet 2020 Miraç Kandili tarihi ve dini günler takvimi

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? 2020 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Kandil günleri ibadetlerle geçirmek isteyen vatandaşlar 'Miraç Kandili ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor. Haberimizde, 2020 Miraç Kandili tarihi ve diyanet kandil günleri takvimi yer alıyor.