İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve dünyada hızlıca yayılan corona virüsü pandemi olarak ilan edildi. Dünyada birçok ülkede vaka sayısının artmasıyla birlikte geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından salgın virüsün yayılması ve tutunması pandemik olarak yorumlandı. On binlerce vatandaş '' Pandemi nedir, ne demek? Hangi hastalıklar pandemidir?'' sorularına yanıt aranıyor. Geçmişten günümüze salgın hastalıklar binlerce kişinin ölümüne sebep olduğu gibi vaka sayısını hızlıca arttırmıştır. Dünya çapında hızla yayılma potansiyeli olan böyle bir virüs, influenza pandemisine neden olabilir. Peki Pandemi nedir, ne demek? Pandemi ilan edilen hastalıklar hangileridir? İşte detaylar…

PANDEMİ NEDİR? PANDEMİ İLAN EDİLEN HASTALIKLAR NELERDİR?

Dünya Sağlık Örgütü'nün corona virüsünü pandemi ilan etmesinin ardından gündemde en çok aranan başlıklar arasında yer almış oldu. On binlerce vatandaş '' Pandemi nedir, kısaca pandemi nedir? Sorularına yanıt arıyor. İşte, pandeminin tanımı ve pandemi hakkında merak edilenler…