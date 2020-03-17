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nedir, ne demek? hangileridir?

Dünyada hızlıca yayılan corona virüsünün ilan edilmesinin ardından vatandaşlar salgın hastalık hakkında araştırma yapmaya başladı. Tarihte birçok salgın hastalık ölüme yol açtığı gibi etkisini uzun süre göstermiştir. Tüm dünyada eş zamanlı olarak çok yaygın bir şekilde insan sağlığını tehdit eden pandemi yada pandemik bulaşıcı hastalığa verilen isimdir. Tarihte Kara veba, kolera, grip, tifo, domuz gribi salgın hastalıklara sebep olmuştur. Ülkemizde de görülen salgın virüs vakalarıyla yeni tip coronavirüsün (covid-19) birçok ülkeye ulaştığını belirterek "Pandemi tehdidi çok gerçek oldu." açıklaması yaptı. Peki , ne demek? hangileridir?

Giriş Tarihi: 17.3.2020 09:55 ABONE OL
Pandemi nedir, ne demek? Pandemi ilan edilen hastalıklar hangileridir?

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve dünyada hızlıca yayılan corona virüsü olarak ilan edildi. Dünyada birçok ülkede vaka sayısının artmasıyla birlikte geçtiğimiz günlerde (DSÖ) tarafından salgın virüsün yayılması ve tutunması pandemik olarak yorumlandı. On binlerce vatandaş '' , ne demek? Hangi hastalıklar pandemidir?'' sorularına yanıt aranıyor. Geçmişten günümüze salgın hastalıklar binlerce kişinin ölümüne sebep olduğu gibi vaka sayısını hızlıca arttırmıştır. Dünya çapında hızla yayılma potansiyeli olan böyle bir virüs, influenza pandemisine neden olabilir. Peki Pandemi nedir, ne demek? hangileridir? İşte detaylar…

PANDEMİ NEDİR? PANDEMİ İLAN EDİLEN HASTALIKLAR NELERDİR?

Dünya Sağlık Örgütü'nün corona virüsünü pandemi ilan etmesinin ardından gündemde en çok aranan başlıklar arasında yer almış oldu. On binlerce vatandaş '' Pandemi nedir, kısaca pandemi nedir? Sorularına yanıt arıyor. İşte, pandeminin tanımı ve pandemi hakkında merak edilenler…

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Pandemi nedir, ne demek? Pandemi ilan edilen hastalıklar hangileridir?
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