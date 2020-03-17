Pandemi ve epidemi nedir? Dünya Sağlık Örgütü'nden corona virüs için pandemi açıklaması geldi...

Pandemi ve epidemi nedir? Corona virüs salgını hakkında son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Söz konusu haberlerde kullanılan ve hayatımıza yeni dahil olan bazı terimler, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu terimlerden arasında pandamı ve epidemi de yer alıyor. Dünya genelinde son 2 ay içerisinde Corona virüsü salgınına yakalanan enfekte vaka sayısı 100 bini aşarken virüsün yayılma hızının günden güne artış göstermesi ve özellikle Avrupa ülkelerinde yaşanan ölümler neticesinde DSÖ, Corona virüsü salgınını pandemi ilan etti. Peki pandemi ve epidemi arasındaki fark nedir?

PANDEMİ NEDİR?

En basit tanımıyla dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim.

2009 yılında domuz gribi, pandemik hastalık ilan edilmişti. Uzmanlar, domuz gribi nedeniyle yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tanımlamasına göre, bir hastalığın pandemi olabilmesi için kabaca üç kriter aranıyor:

Yeni bir virüs olması

İnsanlara kolayca geçebilmesi

İnsandan insana kolay ve sürekli bir şekilde bulaşması

Bir hastalık veya tıbbi durum sadece yaygın olması ve çok sayıda insanın ölümüne yol açması nedeniyle pandemi olarak nitelendirilemez, aynı zamanda bulaşıcı olması gereklidir. Örneğin, kanser, insanlarda çok sayıda ölüme sebep olan bir hastalık olmasına rağmen bulaşıcı olmadığı için pandemi olarak adlandırılmamaktadır. (Bazı kanser türlerinin bulaşıcı etmenler tarafından ortaya çıkabildiği unutulmamalıdır).

Tarihteki pandemiler;

Kara veba

Kolera

Grip

Tifo

Domuz gribi

COVID*19

PANDEMİ NASIL İLAN EDİLİR?

Bir hastalığın pandemi ilan edilmesi WHO tarafından yapılıyor.

Bir hastalığın pandemi olabilmesi için istikrarlı bir şekilde, dünyanın farklı noktalarında, kitleler üzerinde görülmeye başlaması gerekiyor.

EPİDEMİ İLE PANDEMİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Epidemi' kontrolden çıkan herhangi bir meseleyi tarif etmek için kullanılan oldukça genel bir kavram. Medikal alanda ise bir bölgede, bir toplumda veya bir grup insanda bir hastalığın yaygınlaştığı görülünce bunun 'epidemi' bir salgın olduğu kabul ediliyor.

'Pandemi' ise bölgeler ve gruplar üstü coğrafi bir salgın anlamına geliyor. Bir ülkenin tamamını veya dünyanın tamamını etkisi altına alan hastalıklar için kullanılıyor.