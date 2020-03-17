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Sahte Zabıta Müdürü'nün "Cenazem var" vurgunu...

Güven Timleri, kendisini "Zabıta Müdürü" olarak tanıttığı kişilerden "Cenazem var" diyerek borç adı altında para toplayan ve çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen bir şüpheliyi yakaladı. Sahte Zabıta Müdürü tutuklandı

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 17.3.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 10:05 ABONE OL
Sahte Zabıta Müdürü'nün Cenazem var vurgunu...
İstanbul Emniyeti'ne bağlı sivil Güven Timleri, kendisini insanlara "Zabıta Müdürü" olarak tanıtan ve haksız kazanç sağlayan bir dolandırıcıyı yakaladı. İddialara ve polisin tespitlerine göre; 53 yaşındaki şüpheli Oğuz B. kendisini "Zabıta Müdürü" olarak tanıttığı insanlardan "Cenazem var. Bana acil olarak biraz para lazım. Sonra geri ödeyeceğim" diyerek paralar aldı. Mağdurlar paralarını geri alamayınca şikayetçi oldu ve Oğuz B.'nin aslında Zabıta Müdürü olmadığı ve dolandırıcılık suçlarından sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

ÇOK SAYIDA SUÇA KARIŞMIŞ

İstanbul Sarıyer'e bağlı Büyükdere Mahallesi'nde Güven Timleri tarafından durdurulan Oğuz B. gözaltına alındı. Oğuz B.'nin dolandırıcılık olaylarını Beşiktaş İlçesi'ne bağlı Bebek Mahallesi, Ortaköy Mahallesi ve Mecidiye Mahallesi'nde gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelinin 8'i dolandırıcılık, 4'ü nitelikli dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmak olmak üzere 13 suça karıştığı ve Kocaeli'nde yaşanan iki dolandırıcılık olayı kapsamında olarak arandığı iddia edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Oğuz B. tutuklandı. Şüphelinin mağdurlarla konuşarak paralarını aldığı ve dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdiği anlar güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı.

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Sahte Zabıta Müdürü'nün "Cenazem var" vurgunu...
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