Sahte Zabıta Müdürü'nün "Cenazem var" vurgunu...

İstanbul Emniyeti'ne bağlı sivil Güven Timleri, kendisini insanlara "Zabıta Müdürü" olarak tanıtan ve haksız kazanç sağlayan bir dolandırıcıyı yakaladı. İddialara ve polisin tespitlerine göre; 53 yaşındaki şüpheli Oğuz B. kendisini "Zabıta Müdürü" olarak tanıttığı insanlardan "Cenazem var. Bana acil olarak biraz para lazım. Sonra geri ödeyeceğim" diyerek paralar aldı. Mağdurlar paralarını geri alamayınca şikayetçi oldu ve Oğuz B.'nin aslında Zabıta Müdürü olmadığı ve dolandırıcılık suçlarından sabıkalı olduğu ortaya çıktı.İstanbul Sarıyer'e bağlı Büyükdere Mahallesi'nde Güven Timleri tarafından durdurulan Oğuz B. gözaltına alındı. Oğuz B.'nin dolandırıcılık olaylarını Beşiktaş İlçesi'ne bağlı Bebek Mahallesi, Ortaköy Mahallesi ve Mecidiye Mahallesi'nde gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelinin 8'i dolandırıcılık, 4'ü nitelikli dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmak olmak üzere 13 suça karıştığı ve Kocaeli'nde yaşanan iki dolandırıcılık olayı kapsamında olarak arandığı iddia edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Oğuz B. tutuklandı. Şüphelinin mağdurlarla konuşarak paralarını aldığı ve dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdiği anlar güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı.