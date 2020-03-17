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Silahla marketi soyan genç, güvenlik kamerasında

'in Bornova ilçesinde, 16 yaşındaki G.K.'nin markette, kasiyeri tabancayla etkisiz hale getirerek, yaklaşık 3 bin lirayı alıp kaçtığı gasp olayı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaçtıktan kısa süre sonra yakalanan G.K. tutuklandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.3.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 09:21 ABONE OL
Silahla marketi soyan genç, güvenlik kamerasında

Olay, cumartesi günü akşamı Yeşilova Mahallesi 4032 Sokak'ta bulunan bir market zincirinin şubesinde yaşandı. Markete müşteri gibi gelen G.K., bir süre rafların arasında dolaştı. Ardından da yanında getirdiği tabancayı çıkartıp, kasiyere doğrulttu. Kasadaki parayı isteyen G.K., yaklaşık 3 bin lirayı alıp, koşarak kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, G.K.'yı kısa sürede, olayda kullandığı tabanca ve çaldığı parayla yakalandı. Gözaltına alınarak, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen G.K., sevk edildiği adliyede tutuklandı.



GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, gasp olayı marketin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, G.K.'nin markete girmeden önce yüzünü bir şalla kapattığı, içeride başka müşteriler olup olmadığını kontrol ettiği ardından da kapüşonunu takarak, gasp olayı gerçekleştirmesi yer alıyor.

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Silahla marketi soyan genç, güvenlik kamerasında
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