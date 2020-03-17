Son dakika: Akılalmaz olay! 11 yaşında çocuk kuzenini bıçakladı

Son dakika: Karaman'da akılalmaz bir yaralama olayı gerçekleşti. 11 yaşındaki bir çocuk oyun yüzünden kuzenini bıçakladı. Olay, bugün saat 14.00 sıralarında, Gazi Dükkan Mahallesi 125 Sokak'taki evde meydana geldi. N.R.E., internette oyun oynadığı kuzeni M.Z.E.'yi aralarında çıkan tartışmada, mutfaktan aldığı bıçakla sağ bacağından yaraladı.
Kanlar içinde kalan M.Z.E., aile fertlerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.R.E. de ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.SON DAKİKA CORONAVİRÜS HABERİ: DİETMAR HOPP'TAN MÜJDE GELDİ...