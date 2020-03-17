Son dakika: Ankara'da kan donduran cinayet! "Cinleri musallat ettin" deyip komşusunu öldürdü!

İnanılır gibi değil! Ankara'da bir kişi komşusunu "bana cinleri musallat ettin" diye suçlayıp saldırdı. Kavgayı vatandaşlar ayırdıktan birkaç ay sonra komşusunun önünü kesip başından vurarak öldürdü. İşte dehşete düşüren cinayet vakasından son dakika detayları...

3 AY ÖNCE BIÇAK ÇEKİP SALDIRDI

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'nde yaşayan ve 10 yıldır psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Ersin Aydın, 3 ay önce komşusu ve yakın arkadaşı Recep Ertuğral ile tartıştı.

"BANA CİNLERİ MUSALLAT ETTİN"

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine komşusunu "Bana cinleri musallat ettin" diyerek yanında bulunan bıçakla kovalayan Aydın, çevredekilerin müdahalesi ile olay yerinden uzaklaştırıldı.

Aydın, 15 Mart'ta gece saatlerinde Ertuğral'ı telefonla arayarak görüşmek istedi. Komşusunun evinin önünde bir süre bekleyen zanlı, tesisatçılık yapan ve işinden evine dönen Ertuğral'a yaklaşarak yanında bulunan silahla ateş etti. Başından ağır yaralanan Ertuğral, kaldırıldığı Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KATİL KOMŞU TUTUKLANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı olay yerine yakın bir pakta suç aleti silah ile yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı ilk ifadesinde, komşusu ve arkadaşı olan Ertuğral'ı kendisine cinleri musallat ettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.