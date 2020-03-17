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Son dakika: Asılsız corona virüsü paylaşımında bulunan memur açığa alındı!

Koronavirüs salgınıyla ilgili bilgi kirliliğine neden olan, halkı paniğe sürükleyecek paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında işlem yapılıyor. Kahramanmaraş'ta asılsız bilgi paylaşan bir kişi gözaltına alınmıştı. 'da ise koronavirüs salgınına ilişkin asılsız mesaj gönderen bir memuz Adana Valiliği tarafından açığa alındı. Son dakika haberine göre konu hakkında valilik açıklamada bulundu.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.3.2020 16:09 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 16:33 ABONE OL
Son dakika: Asılsız corona virüsü paylaşımında bulunan memur açığa alındı!

Akıl alır gibi değil. Vatandaşın telefonuna 0850'li bir numaradan "tahlilinizde sonuçlar pozitif çıktı" mesajı atan kişinin kimliği belli oldu. Son dakika haberine göre müftülük personeli olduğu ortaya çıkan şahıs, valilik tarafından açığa alındı.

Adana Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız mesaj gönderen Çukurova İlçe Müftülüğünde görevli bir memurun açığa alındığını bildirdi.

"TAHLİLİNİZ POZİTİF ÇIKTI"

Valilikten yapılan açıklamada, "0850" ile başlayan bir hattan bazı kişilere "Sayın K.K.A, daha önce yaptırmış olduğunuz tahlil sonuçlarında pozitif bulgulara ulaşılmıştır. Adana Şehir Hastanesinde 1. katta bulunan laboratuvarda Dr. S.D. bey ile görüşmeniz gerekmektedir." şeklinde mesaj gönderildiği belirtildi.

Yapılan araştırma sonucunda gönderilen mesajın asılsız olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mesajı gönderdiği tespit edilen Çukurova İlçe Müftülüğünde görevli memur A.T. hakkında Çukurova Kaymakamlığı tarafından soruşturma açılmış ve şahıs açığa alınmıştır. Ülkemiz son derece hassas bir süreçteyken vatandaşlarımızdan sosyal medyada paylaşılan, bilgi kirliliğine sebep olan ve gerçek olmayan belge ve haberlere itibar etmemelerini, resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları ve uyarıları dikkate almalarını ve haber kaynakları konusunda dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz."

KAHRAMANMARAŞ'TA ASILSIZ KORONAVİRÜS PAYLAŞIMINA GÖZALTI

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Son dakika: Asılsız corona virüsü paylaşımında bulunan memur açığa alındı!
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