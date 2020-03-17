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Son dakika: 'da korkutan ! ve son depremler listesi

ve tarafından son dakika olarak duyurulan verilere göre, 'da 3.7 şiddetinde bir meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Elazığ'daki depremin derinliğini 3.1 km olarak duyururken merkez üssünü Maden ilçesi olarak açıkladı. AFAD da sabah 08.18'de gerçekleşen deprem hakkında bilgi paylaştı. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.6, derinliğini ise 4.68 km olarak duyurdu. Elazığ'da gerçekleşen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken bölge halkı panik yaşadı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

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Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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