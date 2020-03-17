Son dakika... Giresun Valiliği’nden umreden dönen vatandaşlarla ilgili açıklama yapıldı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada "Ulusal basında yer alan 'Giresun'da umreden dönenlere karantina yok' benzeri başlıklarla yer alan haberlerde yer alan iddialarla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bir açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur. Söz konusu haberlerde umreden dönen bazı vatandaşlarımıza karantina uygulanmadan evlerine gönderildiği ile ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

"UMREDEN DÖNEN VATANDAŞLAR SAĞLIK TARAMASINDAN GEÇİRİLMİŞTİR"

Karantina kararının alındığı tarihten sonra ilimize gelen umre ziyaretçisi bulunmamakta olup, karantina kararı alınmadan önce umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımız havalimanı ve ilçelerde sağlık taramalarından geçirilmiştir. İlk kontrol ve tetkikleri yapıldıktan sonra evlerine gönderilen, aralarında din görevlilerinde bulunduğu umreciler için 14 günlük izole kuralı başlatılmış, 14 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmayacak ve misafir kabul etmeyeceklerdir. Bu konuda vatandaşlarımıza Sağlık İl Müdürlüğü tarafından gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.

CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR, NASIL FARK EDİLİR? UZMANLAR BU SEMPTOMLARA DİKKAT ÇEKTİ! CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NASIL BULAŞIR?