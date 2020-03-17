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Son dakika... Valiliği’nden umreden dönen vatandaşlarla ilgili açıklama yapıldı

coronavirüsle mücadele kapsamında tüm önlemlerini almaya devam ediyor. Umreden dönenlere karantinaya alınıyor. Konuyla ilgili Valiliği, Giresun'dan umreye giden ve önceki gün Giresun'a dönen 52 vatandaşın kontrollerinin yapıldığının belirten bir açıklama yaptı. Ayrıca yapılan açıklamada 'Giresun'da umreden dönenlere karantina yok' benzeri söylentilerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.3.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 10:03 ABONE OL
Son dakika... Giresun Valiliği’nden umreden dönen vatandaşlarla ilgili açıklama yapıldı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada "Ulusal basında yer alan 'Giresun'da umreden dönenlere karantina yok' benzeri başlıklarla yer alan haberlerde yer alan iddialarla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bir açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur. Söz konusu haberlerde umreden dönen bazı vatandaşlarımıza karantina uygulanmadan evlerine gönderildiği ile ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

"UMREDEN DÖNEN VATANDAŞLAR SAĞLIK TARAMASINDAN GEÇİRİLMİŞTİR"

Karantina kararının alındığı tarihten sonra ilimize gelen umre ziyaretçisi bulunmamakta olup, karantina kararı alınmadan önce umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımız havalimanı ve ilçelerde sağlık taramalarından geçirilmiştir. İlk kontrol ve tetkikleri yapıldıktan sonra evlerine gönderilen, aralarında din görevlilerinde bulunduğu umreciler için 14 günlük izole kuralı başlatılmış, 14 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmayacak ve misafir kabul etmeyeceklerdir. Bu konuda vatandaşlarımıza Sağlık İl Müdürlüğü tarafından gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.

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