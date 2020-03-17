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SON DAKİKA HABERİ: Antalya'da kan donduran cinayet! Sokağa elinde bıçakla çıkıp 'öldürdüm' diye bağırdı!
Antalya'da bu sabah tüyler ürperten bir son dakika olayı yaşandı. Şizofreni hastası 46 yaşındaki Erdal Kuran isimli şahıs, sinir krizine girip eline geçirdiği bıçakla anne babasına saldırdı. Babasını öldürüp annesini ağır yaralayan cani evlat, elindeki bıçakla soğaka çıkıp "babamı öldürdüm, annemi bıçakladım" diye bağırdı. Bağırışlarını duyup sokağa çıkan mahalleli kan donduran manzara ile karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, dakikalarca süren ikna çalışmasında sonuç alamayında katili bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.