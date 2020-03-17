Sultangazi Belediyesi fırsatçılara göz açtırmadı

Koronavirüs tedbirlerini üst seviyeye çıkaran Sultangazi Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri, salgın nedeniyle bazı ürünlerde yapılan anormal fiyat artışlarına karşı önlem almak amacıyla ilçe genelinde 'fahiş fiyat' denetimine çıktı. Sultançiftliği Merkez Camii önünden başlayarak 6 bölgedeki market, toptan ve perakende satış yapan işyerlerinde fiyat-etiket kontrolü gerçekleştirildi. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, fırsatçılara karşı mücadelenin devam edeceğini belirterek, "Çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunu menfaate dönüştürmek isteyen kişilere karşı halkımızı korumak zorundayız" dedi.