TIR’ı sinema salonu yaptı

ÇANAKKALE NAMAZ VAKİTLERİ

Yönetmen Necmi Yıldırım, 10 bölüm halinde çektiği "Çanakkale Kahramanları" isimli filmi ücretsiz olarak 81 ilde vatandaşlara izletmek için TIR'ı tasarlatıp sinema salonu yaptı. Yıldırım, "Çanakkale Savaşı'nda yaşanmış olayları senaryolaştırdık. Teknolojiyle tarihi birleştirerek o anları yansıtan birebir 10 bölüm halinde film çektik. Amacımız Çanakkale'ye gidemeyen, orayı ziyaret edememiş insanları Çanakkale'ye götürebilmek ve onlara Çanakkale ruhunu, Çanakkale davasının ne demek olduğunu hissettirmek. Genç, yaşlı demeden herkesin bu eseri izlemesini istiyorum" dedi.