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TIR’ı sinema salonu yaptı

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.3.2020 ABONE OL
TIR’ı sinema salonu yaptı
Yönetmen Necmi Yıldırım, 10 bölüm halinde çektiği "Çanakkale Kahramanları" isimli filmi ücretsiz olarak 81 ilde vatandaşlara izletmek için TIR'ı tasarlatıp sinema salonu yaptı. Yıldırım, "Çanakkale Savaşı'nda yaşanmış olayları senaryolaştırdık. Teknolojiyle tarihi birleştirerek o anları yansıtan birebir 10 bölüm halinde film çektik. Amacımız Çanakkale'ye gidemeyen, orayı ziyaret edememiş insanları Çanakkale'ye götürebilmek ve onlara Çanakkale ruhunu, Çanakkale davasının ne demek olduğunu hissettirmek. Genç, yaşlı demeden herkesin bu eseri izlemesini istiyorum" dedi.
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TIR’ı sinema salonu yaptı
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