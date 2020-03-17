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İstanbul Tuzla kura çekimi CANLI İZLE! İstanbul Tuzla sorgulama ekranı (Tüm isimler açıklanıyor)

Her ailenin en büyük hayalleri arasında ev sahibi olmak vardır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle başlatılan 100 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul Tuzla kuralarına bugün devam ediliyor. Dün saat 11:00'de başlayacak TOKİ Tuzla kura çekimi bugün 10:00'da başlayacak. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde İstanbul TOKİ Tuzla kura çekimi canlı izleyebilirsiniz. Dün ve bugünün toplamında 4025 2+1 daire, 1725 de 3+1 daire sahibini bulacak. Tuzla'da toplam 5750 daire dağıtılacak. TOKİ İstanbul kura sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.3.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 10:30 ABONE OL
TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi CANLI İZLE! İstanbul Tuzla TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı Tüm isimler açıklanıyor

100 bin sosyal konut projesi kapsamında daha önce İzmir'in Karabağlar, Seferihisar, Aliağa ve Kemalpaşa ilçelerinde. Muğla'da, Konya'da, Kayseri'de, Aksaray'da, Ankara'da, Bursa Kestel ve Yıldırım ilçelerinde, Sakarya'da ve Kocaeli'nde kura sonuçları belli olmuştu. Dün sabahın ardından bugün de TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi olacak. TOKİ İstanbul kuraları CANLI İZLE. Tuzla'daki kura sonuçlarının belli olmasına saatler kaldı. Saat 10:00'da başlayacak kura çekimi canlı olarak yayınlanacak. Bağcılar Olimpiyat Spor Salonu'nda çekiliyor.

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURALARI CANLI İZLE! (TIKLAYIN - CANLI TAKİP EDİN)

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI İSİM İSİM LİSTE İÇİN TIKLAYIN

Link saat 10:00'da aktif olacaktır.

Büyük heyecan devam ediyor! Bilindiği gibi TOKİ İstanbul kuraları yalnızca Tuzla'dan ibaret değil. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ve Başakşehir ilçesinde yapılacak daireler de kura çekimi sonucunda sahiplerini bulacak. Yarın, Perşembe ve Cuma günleri de TOKİ İstanbul kura çekimi devam edecek.

İŞTE İSTANBUL ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ... (İL İL TOKİ KURALARI)

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TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi CANLI İZLE! İstanbul Tuzla TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı (Tüm isimler açıklanıyor)
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