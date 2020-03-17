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Ücretsiz internet nasıl alınır? Öğrenciler için , Turkcell, Vodafone'dan 3 GB ücretsiz internet kampanyası başvuru!

Corona virüsü ile mücadele kapsamında 23 Mart itibariyle başlayacak olan sürecinde öğrencilerin derslerini takip edecekleri sisteminde 3 GB ücretsiz internet kampanyası nasıl alınır sorusu binlerce öğrenci ve veli tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. , Turkcell, Vodafone tarafından yapılacak olan bu kampanya sadece EBA sistemi içerisinde kullanılabilecek. Online ve Uzaktan eğitime destek amaçlı GSM operatörleriyle yapılan bu anlaşma gereği aylık 3 GB ücretsiz olarak EBA sistemine giriş sağlanabilecek. Buna göre; EBA için 3 GB ücretsiz internet nasıl alınır? İşte Türk Telekom, Vodafone, Turkcell tarafından uygulanacak olan kampanyanın detayları…

Giriş Tarihi: 17.3.2020 07:09 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 07:10 ABONE OL
EBA Ücretsiz internet nasıl alınır? Öğrenciler için Türk Telekom, Turkcell, Vodafone'dan 3 GB ücretsiz internet kampanyası başvuru!

Corona virüsünün ülkemizde de görülmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen kararla öğrenciler uzaktan eğitimde sistemi ile eğitimlerine devam edecek. Bunun üzerine birçok GSM operatörü tarafından EBA girişi için 3 GB ücretsiz internet başlığı altında yapılan kampanyalar öğrenci ve velilerin gündemine geldi. Vatandaşlar 3 GB ücretsiz internet nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramaya başladı. Haberimizde Turkcell, Turk Telekom ve Vodafone gibi birçok markanın başlattığı bu kampanya ilgili detaylara ulaşabilirsiniz… İşte öğrencilere ücretsiz internet kampanyası ile ilgili detaylar…

EBA GİRİŞ İÇİN 3 GB ÜCRETSİZ İNTERNET KAMPANYASI!

EBA 3 GB ücretsiz intenet başvurusu öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Operatörler tarafından çeşitli koşulları sağlayan öğrencilere tanımlanacak kampanya, online eğitim için kullanılacak. Peki, 3 GB ücretsiz internet başvurusu nasıl yapılabılır?
İşte, o konu hakkında bazı bilgiler...
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EBA Ücretsiz internet nasıl alınır? Öğrenciler için Türk Telekom, Turkcell, Vodafone'dan 3 GB ücretsiz internet kampanyası başvuru!
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