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18 Mart'ta ne oldu? anlam ve önemi nedir? İşte Zaferi önemi!

bugün 105.yıl dönümü! Birinci Dünya Savaşı'nın cephelerinden biri olan Savaşı tarihin dönüm noktalarından biriydi. Türk ordusunun gücü 18 Mart Çanakkale Zaferinin anlamı ve önemiyle bir kez daha görülmüştür. Tarihten bugüne ders kitaplarında anlatılan şanlı zafer bu yılda törenlerle şiirlerle kutlanacak ve şehitlerle anılacak. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününde Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile yitirmediğine tüm dünya tarihi şahit olmuştur. Özellikle "!" ilkesi hafızalardan silinmemek üzere yazdırılmıştır. Peki 18 Mart Çanakkale Zaferi anlam ve önemi nedir? Çanakkale Zaferi’nde neler oldu? İşte anlamı ve önemi!

Giriş Tarihi: 18.3.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 09:13 ABONE OL
18 Mart'ta ne oldu? 18 Mart Çanakkale Zaferi anlam ve önemi nedir? İşte Çanakkale Zaferi önemi!

Türkiye tarihinin dönüm noktası için çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek. Geçmişten günümüze 18 Mart tarihinde okullarda yapılacak olan etkinlikler nedeniyle öğrenciler hangi şiirleri veya sözleri okuyacaklarını merak ediyor. Öte yandan 18 Mart Zaferi anlam ve önemi ise araştırılıyor. 105 yıl önce bugün İtilaf Devletlerine karşı büyük bir mücadele ve azimle kazandığımız Çanakkale Zaferi şiirler ve çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Peki 18 Mart Çanakkale Zaferi anlam ve önemi nedir? 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde neler oldu?

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR? 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ'NDE NELER OLDU?

Milli mücadele ruhunun ve türk askeri gücünün kanıtlandığı 18 Mart Çanakkale Zaferi birlik ve beraberliğin en güçlü tarihi dönüm noktasıdır. Ülkemizde şehitleri anma etkinleri ve şiirlerle anılacak olan 18 Mart Çanakkale Zaferi anlam ve önemine haberimizde değindik.

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18 Mart'ta ne oldu? 18 Mart Çanakkale Zaferi anlam ve önemi nedir? İşte Çanakkale Zaferi önemi!
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