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’ta ne oldu? 18 Mart Zaferi önemi ve anlamı nedir?

Bugün Türkiye’nin unutulmaz tarihi Zaferi’nin 105.yıl dönümü. Milli beraberlik ve zaferlerle dolu asrın günümüze kadar geldiği 'nin anlam ve önemi merak ediliyor. Tarihin en çetin savaşlarından Çanakkale’de hem karadan hem denizden mücadele edildi. Tarih kitaplarında öğrencilere 18 Mart Çanakkale Zaferi ve ’nün Türk askerinin gücü ve kudreti anlatıldı. Vatandaşlar bugüne özel birbirlerine Çanakkale türküleri, mesajları ve sözleri atmaya başladı. Peki 18 Mart’ta ne oldu? ve anlamı nedir?

Giriş Tarihi: 18.3.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 10:38 ABONE OL
18 Mart’ta ne oldu? 18 Mart Çanakkale Zaferi önemi ve anlamı nedir?

Zaferi birlik ve beraberliğin gösterildiği en güçlü tarihi dönüm noktasıdır. Bugün ve dolasıyla şiirler, mesajlar gönderilmeye başlanacak ve günün anlam ve önemi araştırılacak. Tarihin unutulmaz kahramanlık destanlarının yazıldığı 18 Mart'ta birçok askerimiz şehit düşmüştür. Öğrencilere ders kitaplarında anlatılan, her sene çeşitli etkinliklerle anılan şanlı zaferimiz "!" ilkesiyle hafızalardan silinmemek üzere tarihe yazdırılmıştır. 1915 ve 1916 yılları arasında süren ve yaklaşık 300.000 kahraman askerimizin şehit olduğu savaş büyük bir zaferle bitmişti. Peki ? ve anlamı nedir? Çanakkale Zaferi'nde neler oldu? İşte merak edilenler..

18 MART'TA NE OLDU? 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

Ülkemizde şehitleri anma etkinleri ve şiirlerle anılacak olan 18 Mart Çanakkale Zaferi anlam ve önemine haberimizde değindik. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılı yoğunluğu yaşanırken sosyal medyada da 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi araştırılıyor.

İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne dair tüm detaylar…

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18 Mart’ta ne oldu? 18 Mart Çanakkale Zaferi önemi ve anlamı nedir?
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