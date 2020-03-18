80 derece kolonya corona virüse karşı işe yarar mı? Kolonya virüsten korur mu?

Kolonyanın içerdiği alkol oranına göre belirleyen alkol dereceleri, virüs ve çeşitli organizmalara karşı koruma sağlar. Bu bağlamda corona virüsü tedbirleri kapsamında 80 derece alkol içeren kolonya önerilir. Ülkemizde görülen corona virüsü vakaları sebebiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sıfır temas uyarısı yapıldı. Vatandaşlarımız, mümkün mertebe kendilerini izole etmeleri, virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla zorunda kalmadıkça evden dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı. Bu noktada vatandaşlara düşen bir başka görev ise hijyen konusunda titiz davranmak. Peki bunun için ne yapılır? 80 derece kolonya virüsü öldürür mü?

80 DERECE KOLONYA NEDİR VE NASIL YAPILIR? KOLONYA CORONA VİRÜSÜ ÖLDÜRÜR MÜ?

Corona virüsü korunma yollarının başında gelen ve neredeyse tüm evlerde bulunan kolonya ile ilgili detaylar ise merak konusu haline geldi. Bilindiği üzere Corona virüsü korunma yollarının başında gelen limon kolonyası alkol oranı 80 derecenin üzerinde olması gerektiği duyurulmuştu. Haberimizde 80 derece kolonya nedir, nasıl yapılır? 80 derece kolonya corona virüsü öldürür mü? Sorularının yanıtlarına ve tüm merak edilenlere erişebilirsiniz.