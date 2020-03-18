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80 derece virüse karşı işe yarar mı? Kolonya virüsten korur mu?

Ülkemizde görülen vakalarının ardından 80 derece satışlarında patlama yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere yetkililerden tarafından virüsten korunmak için hijyen kurallarına uymanın çok önemli olduğunun vurgulanması, 80 derece kolonyanın yanı sıra maske, el dezenfektanı gibi gibi ürünlerin kullanımını artırdı. Günlük hayatın içerisinde sürekli bir zemin ya da nesneler ile temas halinde olan ellerden virüs kapma olasılığı yüksek. Bu noktada virüsten korunmak için el temizliğine ekstra dikkat edilmesi gerekiyor. Peki 80 derece kolonya nedir ve nasıl yapılır? 80 derece kolonya virüsten korur mu?

Giriş Tarihi: 18.3.2020 12:18 ABONE OL
80 derece kolonya corona virüse karşı işe yarar mı? Kolonya virüsten korur mu?

Kolonyanın içerdiği alkol oranına göre belirleyen alkol dereceleri, virüs ve çeşitli organizmalara karşı koruma sağlar. Bu bağlamda corona virüsü tedbirleri kapsamında 80 derece alkol içeren kolonya önerilir. Ülkemizde görülen corona virüsü vakaları sebebiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sıfır temas uyarısı yapıldı. Vatandaşlarımız, mümkün mertebe kendilerini izole etmeleri, virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla zorunda kalmadıkça evden dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı. Bu noktada vatandaşlara düşen bir başka görev ise hijyen konusunda titiz davranmak. Peki bunun için ne yapılır? 80 derece kolonya virüsü öldürür mü?

80 DERECE KOLONYA NEDİR VE NASIL YAPILIR? KOLONYA CORONA VİRÜSÜ ÖLDÜRÜR MÜ?

Corona virüsü korunma yollarının başında gelen ve neredeyse tüm evlerde bulunan kolonya ile ilgili detaylar ise merak konusu haline geldi. Bilindiği üzere Corona virüsü korunma yollarının başında gelen limon kolonyası alkol oranı 80 derecenin üzerinde olması gerektiği duyurulmuştu. Haberimizde 80 derece kolonya nedir, nasıl yapılır? 80 derece kolonya corona virüsü öldürür mü? Sorularının yanıtlarına ve tüm merak edilenlere erişebilirsiniz.

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80 derece kolonya corona virüse karşı işe yarar mı? Kolonya virüsten korur mu?
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