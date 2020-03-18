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9 dilde ‘ Türküsü’

“Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu”, Deniz Zaferi’nin 105’inci Yılı anısına “ Türküsü”nü 9 ayrı dilde seslendirdi

SABAH Yaşam
ANKARA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.3.2020 ABONE OL
9 dilde ‘Çanakkale Türküsü’
İstanbul'da "Eyüpsultan Belediyesi Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu" 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılı nedeniyle 9 dilde Çanakkale Türküsü'nü (Türkçe, Kürtçe, Arapça, Boşnakça, Arnavutça, Lazca, Gürcüce, Çerkezce, Makedonca) seslendirdi. Seslendirilen Çanakkale Türküsü'nün klibi de çekildi. İlçedeki orta öğretim öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan Eyüpsultan Belediyesi Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu'nun seslendirdiği türkünün klip çekimleri, Eyüpsultan'ın tarihi, turistik mekânlarında ve Çanakkale Şehitliği'nde yapıldı.
Eyüpsultan Belediyesi Film Akademisi'nden mezun olan kursiyerler tarafından çekilen klibe, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de Edirnekapı'daki Şehitlik'te şiir okuyarak destek verdi. Başkan Deniz Köken, Necmettin Halil Onan'ın "Bir Yolcuya" adlı şiirini okudu.

KADİM TARİHİMİZİN ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çanakkale Zaferi'nin, büyük imkansızlıklara rağmen şanlı bir destan olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Çanakkale'de bir asır önce neler yaşandığını bilmeyenlerin, verilen mücadeleyi anlamayanların, bugün vatanımıza yönelik tehditlere karşı duruşumuzdaki azim ve kararlılığı anlamaları da mümkün değildir. Çanakkale ruhu, milletimizin inancı, azmi ve kararlılığıyla hiçbir engel tanımayacağının, bağımsızlığı uğruna birlik ve beraberlik içinde her şartta zafere ulaşacağının müjdecisidir" dedi.

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9 dilde ‘Çanakkale Türküsü’
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