A101 19 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu indirimleri başlıyor! A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini alıyor. Perşembe günlerinin efsane indirimlerini yayınlanan katalogda gıda ve teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. Kataloğu henüz inceleme fırsatı bulamamış olan vatandaşlar '' A101 19 Mart aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aranıyor. Her hafta Perşembe gününden itibaren muhteşem ürünlerinden faydalanmak isteyenler mağazada uzun kuyruklar oluşturuyor. Özellikle bu hafta Samsung Galaxy A2 Core Cep Telefonu 729 TL, HI-LEVEL 49″ UltraHD Android Smart Led TV 2099 TL, Piranha Akıllı Çocuk Saati 349 TL, WD 1 TB Harici Hard Disk 299 TL'den satışa sunulacak. Müşterilerinin merakla araştırdığı kataloğunda dev indirim sunan 19 Mart A101 aktüel ürünler listesi yine şok fırsatlarla geliyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (19 MART 2020)

Hem ucuz hem kaliteli ürünleri barındıran market zincirini binlerce vatandaş gün içerisinde ziyaret ediyor. A101 indirimli ürünler vatandaşlar tarafından her hafta yoğun olarak takip ediliyor. İşte, 19 Mart 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu…