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'de valizin içinde erkek cesedi bulundu

'de vahşet! Koli bandıyla sarılmış valizin içinde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 35-40 yaşlarında yabancı uyruklu bir şahsa ait olduğu tahmin ediliyor.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.3.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 12:11 ABONE OL
Arnavutköy'de valizin içinde erkek cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, Hadımköy Mahallesi'nde bir parkın yanında sahipsiz valiz görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, koli bandıyla sarılmış valizi güvenli şekilde açtı.

35-40 YAŞLARINDA, YABANCI UYRUKLU

Valizden, 35-40 yaşlarında, elleri ve ayakları bağlanmış, yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen bir erkeğe ait ceset bulundu.

Ceset, polis ekiplerinin inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, valizin kim veya kimler tarafından bırakıldığı araştırılıyor.

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Arnavutköy'de valizin içinde erkek cesedi bulundu
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