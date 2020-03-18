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Son dakika: 'dan yeni corona virüs açıklaması

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim." dedi.

Giriş Tarihi: 18.3.2020 23:08 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 23:15 ABONE OL
Son dakika: Bakan Koca'dan yeni corona virüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahretin Koca'dan son dakika açıklaması geldi! Bakan Koca 93 yeni vaka olduğunu ifade etti. Türkiye'de corona virüsü yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ikiye yükseldi. 61 yaşında bir erkek hastanın vefat ettiği açıkladı.

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Son dakika: Bakan Koca'dan yeni corona virüs açıklaması
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