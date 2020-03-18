Son dakika: Bakan Koca'dan yeni corona virüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahretin Koca'dan son dakika açıklaması geldi! Bakan Koca 93 yeni vaka olduğunu ifade etti. Türkiye'de corona virüsü yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ikiye yükseldi. 61 yaşında bir erkek hastanın vefat ettiği açıkladı.