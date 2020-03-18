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? , tatil mi? İşte detaylar

Ülkemizde korona virüsü vakalarının görülmesiyle İçişleri Bakanlığı 81 il için il "koronavirüs tedbirleri" konulu bir genelge gönderdi. Birçok kafe, oyun alanı ve konser salonlarının kapanmasıyla bugün bankaların açık olup olmadığı en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Zira, milyonlarca vatandaş bankaların açıp olup olmama durumuna göre çeşitli işlemlerini ona göre yapacak. Peki, ve çalışıyor mu? , tatil mi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.3.2020 15:09 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 15:10 ABONE OL
Bankalar açık mı? Bankalar bugün çalışıyor mu, tatil mi? İşte detaylar

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine "koronavirüs tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Türkiye'de koronavirüsü tedbirleri kapsamında sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu gibi yerlerin kapatılması kararının ardından bankalar açık mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Milyonlarca vatandaş banka şubeleri aracılığıyla çeşitli işlemlerini gerçekleştirmeyi bekliyor. Bu doğrultuda da, banka çalışma saatlerine yönelik güncel ve doğru bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor. Peki Bankalar açık mı? Bankalar bugün çalışıyor mu, tatil mi?

BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar açık olacak. Bazı bankalar mağazalarına gelen müşteri sayısını kontrol etmek amacıyla sınırlı sayıda vatandaş almaya karar verdi.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Genel olarak baktığımızda bankacılık sektöründe mesai saatleri, sabah 09.00'da başlayıp, akşam da 17.00-17.30 saatlerinde sona ermektedir. Birçok banka öğle yemeği molası vermezken, öğle arası yapan bankalar 12.30-13.30 saatleri arasında çalışmazlar.

Bankalar, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatil günlerinde, Ramazan ve Kurban bayramı tatillerinde ve hafta sonu cumartesi-pazar günlerinde kapalıdır.

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Her banka için çalışma saatleri farklılık göstermekle beraber, genellikle banka şubeleri 09.00'da açılıyor. 12.30 ile 13.30 arasında öğle arası tatili olurken mesai 17.00'de sona ermektedir. Belirttiğimiz gibi, bu saatler her kurum için farklılık göstermektedir. Merak ettiğiniz bankaların açılış ve kapanış saati haberimizin en altında yer almaktadır.

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Bankalar açık mı? Bankalar bugün çalışıyor mu, tatil mi? İşte detaylar
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