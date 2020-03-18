Bedelli askerlik başvurusu yapıp para ödeyenlere ne olacak? Bedelli askerlik ne zaman başlayacak?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, bedelli askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlülerin celp dönemlerinin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Corona virüsü salgınına karşı mücadele veren ülkemizde, virüse karşı korunma noktasında alınan önlemler artırılırken bir önlem de MSB'den geldi. Alınan önlem kapsamında bedelli askerlikten yararlanacak olan vatandaşların celp ve sevk tarihleri ertelendi. Yaşanan bu gelişme Bedelli askerlik ne zaman başlayacak? Başvuru yapıp bedelli askerlik ücreti ödeyenlerin durumu ne olacak?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı son dakika açıklamasında, bedelli askerlik celp ve sevk tarihlerinin ertelendiğini bildirdi. Corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan bu karar sonrası bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri belli olduğunda sayfamızda yer alacak.

2020 YILINDA SİLAH ALTINA ALINACAK YÜKÜMLÜLERE AİT DUYURU

1. 2020 YILINDA BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ YAPACAK YÜKÜMLÜLERİN CELP VE SEVK İŞLEMLERİ İLERİDE BELİRLENECEK BİR TARİHE KADAR ERTELENMİŞTİR. KONUYLA İLGİLİ HUSUSLAR MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINCA DUYURULACAKTIR.

2. YEDEK SUBAY VE YEDEK ASTSUBAY ADAY ADAYLARI İLE ALTI AYLIK HİZMETE TABİ ERBAŞ VE ERLERİN İŞLEMLERİ MEVCUT PLAN ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLMEYE DEVAM EDİLECEKTİR.

3. BU DUYURU 7179 SAYILI ASKERALMA KANUNU'NUN 27'NCİ MADDESİ GEREĞİNCE YÜKÜMLÜLERE TEBLİĞ MAHİYETİNDEDİR. KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ASKERALMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ