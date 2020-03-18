Bolu’da, kaçak cep telefon aparatı yakalandı! Tam 4 bin 515 adet...

BOLU NAMAZ VAKİTLERİ

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir minibüste kaçak cep telefonu aparatı taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Ekipler, TEM otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında kaçak malzeme taşıdığı şüphesi olan minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada piyasa değer yaklaşık 100 bin lira olan 4 bin 515 adet kaçak cep telefonu kırılmaz camı, çeşitli telefonlara ait şarj cihazı ve silikon kılıf ele geçirildi.Operasyon kapsamında araç sürücüsü K.E.D. (36) gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.