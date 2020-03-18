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’da, aparatı yakalandı! Tam 4 bin 515 adet...

’da polis ekiplerinin operasyonunda piyasa değeri 100 bin lira olan cep telefonu aparatları ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.3.2020 15:07 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 15:07 ABONE OL
Bolu’da, kaçak cep telefon aparatı yakalandı! Tam 4 bin 515 adet...
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir minibüste kaçak cep telefonu aparatı taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

MİNİBÜS DURDURULUNCA...

Ekipler, TEM otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında kaçak malzeme taşıdığı şüphesi olan minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada piyasa değer yaklaşık 100 bin lira olan 4 bin 515 adet kaçak cep telefonu kırılmaz camı, çeşitli telefonlara ait şarj cihazı ve silikon kılıf ele geçirildi.

Operasyon kapsamında araç sürücüsü K.E.D. (36) gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Bolu’da, kaçak cep telefon aparatı yakalandı! Tam 4 bin 515 adet...
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