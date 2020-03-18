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’nin 105.Yıldönümü mesajları ve sözleri! 18 Mart 2020 Çanakkale Zaferi kutlama mesajları yayınlandı

18 Mart ’nin 105. Yıldönümü yine tüm yurtta coşku ile kutlanacak. 105. Yıl önce Çanakkale Savaşları'nda Yarbay Mustafa Kemal'in "Ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum" sözüyle canlarını ortaya koyarak büyük bir zafer getiren kahramanlarımız yine saygı ve minnetle anılacak. 18 Mart ve sözleri ise sosyal medyada yine en çok paylaşılan konular arasında yerini aldı. Bugünün anlamını ve önemini belirteceğiniz 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlama mesajları ve sözleri burada! İşte kısa, uzun, resimli Çanakkale Zaferi ile ilgili mesajları ve sözleri!

Giriş Tarihi: 18.3.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 09:16 ABONE OL
Çanakkale Zaferi’nin 105.Yıldönümü mesajları ve sözleri! 18 Mart 2020 Çanakkale Zaferi kutlama mesajları yayınlandı

57. Alay'ın kahramanlıkları ve ortaya koyduğu başarı o günden bu yana gururla anlatılıyor. 18 Mart 'nin 105 yıldönümü de yine coşkuyla kutlanacak. Kahraman şehitlerimiz ise saygı, minnet ve dualar ile anılacak. 18 Mart ve sözleri ile de sosyal medyada bugünün anlamı ve önemini belirtebilirsiniz. 18 Mart 2020 Çanakkale Zaferi ile ilgili mesajları ve sözleri birçok seçenek ile burada bulabilirsiniz. Kısa, uzun ve resimli Çanakkale Zaferi mesajı seçenekleri sabah.com.tr'de.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Çanakkale Savaşları'nda Yarbay Mustafa Kemal'in "Ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum" sözüyle canlarını ortaya koyarak büyük bir zafer getiren kahramanlarımız o günden bu yana gururla anlatılıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlamını ve önemini belirteceğiniz birbirinden güzel mesajlar şöyle;

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Çanakkale Zaferi’nin 105.Yıldönümü mesajları ve sözleri! 18 Mart 2020 Çanakkale Zaferi kutlama mesajları yayınlandı
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