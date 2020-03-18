Çanakkale Zaferi’nin 105.Yıldönümü mesajları ve sözleri! 18 Mart 2020 Çanakkale Zaferi kutlama mesajları yayınlandı

57. Alay'ın kahramanlıkları ve ortaya koyduğu başarı o günden bu yana gururla anlatılıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105 yıldönümü de yine coşkuyla kutlanacak. Kahraman şehitlerimiz ise saygı, minnet ve dualar ile anılacak. 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri ile de sosyal medyada bugünün anlamı ve önemini belirtebilirsiniz. 18 Mart 2020 Çanakkale Zaferi ile ilgili mesajları ve sözleri birçok seçenek ile burada bulabilirsiniz. Kısa, uzun ve resimli Çanakkale Zaferi mesajı seçenekleri sabah.com.tr'de.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Çanakkale Savaşları'nda Yarbay Mustafa Kemal'in "Ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum" sözüyle canlarını ortaya koyarak büyük bir zafer getiren kahramanlarımız o günden bu yana gururla anlatılıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlamını ve önemini belirteceğiniz birbirinden güzel mesajlar şöyle;