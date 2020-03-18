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'da inanılmaz anlar! dur ihtarına uymayıp onlarca insanın hayatını tehlikeye attı

'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen iki kardeş, araç içerisinde etrafa rastgele ateş açtı. Polisin dur ihtarına uymayan kardeşler, ateş açmaları yetmezmiş gibi araçla onlarca insanın hayatını tehlikeye atarak bölgeden kaçtı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.3.2020 17:26 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 17:52 ABONE OL
Diyarbakır'da inanılmaz anlar! dur ihtarına uymayıp onlarca insanın hayatını tehlikeye attı

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan iki kardeş, araçla babalarının iş yerinin önüne geldikten sonra araçtan çevreye rastgele ateş açıldı.

Diyarbakır'da 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler çevreye rastgele ateş açarak böyle kaçtı | Video

Çevredeki polislerin dur ihtarına uymayan araçtaki kardeşler, polise de silah çekmeye kalkınca, güvenlik güçleri karşılık verdi. Teslim olmaları yönünde yapılan çağrıya uymayan araçtaki zanlılar, onlarca insanın hayatını tehlikeye atarak trafikte kaldırıma çıkıp makas atarak olay yerinden kaçtı.

Yaşan durum vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedilirken, polis zanlıların yakalanması için geniş çapta inceleme başlattı.

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Diyarbakır'da inanılmaz anlar! dur ihtarına uymayıp onlarca insanın hayatını tehlikeye attı
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