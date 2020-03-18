Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı

’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı

'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda tarihi eser kaçakçılarını suçüstü yakaladı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.3.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 09:57 ABONE OL
Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı

Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılıarı suçüstü yakalandı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Bismil ilçe merkezinde ikamet eden 3 şüpheli şahsın ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Alınan bilgiye istinaden, 16 Mart 2020 Pazartesi günü Bismil otobüs terminalinde icra edilen operasyonda, bahse konu şüpheli şahıslar tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde yapılan adli aramada 3 adet deri üzerine yazılı kitap, 1 adet deri ferman, 1 adet 15 çarpı 20 santimetre ebatlarında eski sandık obje olmak üzere 5 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş, olayla ilgili 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

SON DAKİKA COROVİRÜS HABERİ: 12 MİLYON EMEKLİ KORUMAYA ALINIYOR! İŞTE CORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE ALINAN ÖNLEMLER

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA