Doğtaş’tan 18 Mart’a özel tam 18 mağaza

ÇANAKKALE NAMAZ VAKİTLERİ

Çanakkale'dendoğan mobilya sektörünün öncü markası Doğtaş, doğduğu toprakların zaferini, "bu topraklardan DOĞduk, yine bu topraklara TAŞıyoruz" mottosuyla Türkiye'nin dört bir yanında açtığı 18 mağaza ile kutladı. 1972 yılında Biga'da küçük bir atölyede yolculuğuna başlayan Doğtaş, Türkiye'nin her yerinde hizmet veren mağazalarıyla, mobilya sektörünün en önemli oyuncularından biri olmaya devam ediyor. 2020 yılını "tarz ve uyum" konseptiyle karşılayan ve sektöre yeni bir soluk getiren marka, bu yıldan bekledikleri büyümenin ilk ve en büyük adımını 18 Mart'ta yine bu topraklarda attı. 18 Mart'ta, ülkenin dört bir yanında 18 mağaza açan Doğtaş, tıpkı Çanakkale Zaferi'nde olduğu gibi, Türkiye'nin çok çalışarak ve çok üreterek tüm zorluklarla başa çıkabilecek kaynaklara sahip bir ülke olduğunun mesajını verdi.