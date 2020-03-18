Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? BEDAŞ ile 18 Mart İstanbul planlı ve güncel elektrik kesintisi listesi

İstanbul'da 18 Mart 2020 Çarşamba günü yaşanacak planlı elektrik kesintileri listesi duyuruldu. BEDAŞ tarafından günlük olarak paylaşılan elektrik kesintisi programına göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat dilimlerinde elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ile 18 Mart İstanbul güncel ve planlı elektrik kesintisi programı...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 18 MART BEDAŞ

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 387., 391., 398., 399., 402. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374914)



- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah TAŞ, ŞİMŞEK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397389)



- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah AKASYA, AMBER, DİLARA, EBABİL, EVLİYA, FERAH, GÜL, IHLAMUR, KAMER, LALE, NAMLI, PELİKAN, PINAR, SALKIM, SARNIÇ, SÖĞÜT, SÜMBÜL, UZUN, YAYLA, ÇİÇEK, ÖZLEM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399217)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ŞEHİT MUHTAR mah MAHYACI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FERİKÖY mah DUYGU ÇIKMAZI, GEDİZ, HİLAL, OZAN, PINAR, SEVGİ sk / KAPTANPAŞA mah PİYALEPAŞA BULVARI sk / PAŞA mah BATI, CİVELEK, KAHRAMANBEY, YAY MEYDANI sk / YAYLA mah BADEM, BAKIR, BEGONYA, CİN DERESİ, DOLUNAY, ECZACI, ERDEM, GÖKÇE, HİLAL, ILGAZ, KONACIK, KORANTİ, SEBAHATTİN DELİCE, SELVİ, SEVGİ, TALİMHANE, YAY MEYDANI, ÇEŞME, ÜNAL, İKİNCİ YOL sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399174)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BÜLBÜL mah KILBURNU, TURAN sk / HACIAHMET mah İLYAS BEY sk / KEÇECİ PİRİ mah MEMURLAR sk / ŞEHİT MUHTAR mah TARLABAŞI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah 1. HAKAN, 2. HAKAN, AKIN, BAHADIR 1, BAHÇE, BATI, BULANIK DERE, DARÜLACEZE YOLU, DERMAN, DUTLUK, DİLEK, EMEK, ERDEK, ESEN 1, EVREN, FERACE, GÖNÜL, GÜLŞEN, GÜNEY 4, GÜZELBAHÇE 1, HASRET, HİLAL 2, KAHRAMANBEY, KÖŞK, MEYDAN, POYRAZ 1, SEVİL, SEVİMLİ, TURANBEY, YAY MEYDANI, YEŞİLTEPE, ÇAKIL, ÇEŞME 1, İNCİ, ŞAHİNLER 1 sk 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399173)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah SİNAN PAŞA YUMAK sk / KEÇECİ PİRİ mah BAHÇELER ÜSTÜ, OKMEYDANI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, DEDEOĞLU, HALİDE EDİP ADIVAR, KEKLİK, KUTLUBEY, MELİKŞAH, SULTAN, TANIR sk / PAŞA mah 1. ÇINARLI, 2. ÇINARLI, BAHAR 1, DERNEK, GÜL, SAVAR, SULTAN, İNCİRLİ DEDE sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399152)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALPEREN, ALTAN, CENGİZ TOPEL, ERSEN, HUZUR, KÖPRÜLÜ, MUSTAFA KEMAL, SAMYELİ, SELİMPAŞA, YALI, YAYLIM, ÖZEN, ŞEBNEM sk 11:00-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401544)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 2., AYAZMA, BALABAN ÇIKMAZI, CAMİ ARKASI., CEYHAN., DÖNMEZ, KUMKÖY, NİŞANCI ÇIKMAZI, SEYHAN, SOĞUKSU , TOPÇU., ZEKERİYAKÖY, ÖZBALABAN sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401050)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKSUN, ALPEREN, CENGİZ TOPEL, CÖMERT, CİVAN, DERVİŞ, DERİN, EGEMEN, ERSEN, HİSAR, KÖPRÜLÜ, LEYLAK, OĞUZ, SELİMPAŞA, ÖZEN, ŞAFAK, ŞEBNEM sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401107)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah 1.ÖNDER, HİSAR, PLEVNE, SEYRAN, SUNA, YAYLIM, ÖZEN, ŞAHANE sk / YEŞİLPINAR mah 1.ÇETİN, SEVGİ, ŞELALE sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401546)



- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah HASAN ÖNEL sk / YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-10, G-11, G-14, G-17, G-5, G-535, G-6, G-658, G-667, G-670, G-672, G-673, G-675, G-676, G-678, G-679, G-680, G-681, G-682, G-683, G-684, G-685, G-686, G-687, G-692, G-693, G-7, G-707, G-709, G-710, G-711, G-712, G-713, G-714, G-718, G-719, G-725, G-733, G-734, G-735, G-736, G-738, G-740, G-742, G-744, G-745, G-754, G-755, G-756, G-770, G-813, G-814, G-815, G-816, G-817, G-831, G-836, G-837, G-842, G-847, G-852, G-856, G-857, G-859, G-865, G-867, G-873, G-877, G-880, G-883, G-894, G-897, G-900, G-904, G-908, G-924, G-926, G-928 sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah CEBECİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401747)



- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÖÇER, KAYALI, KIRBAÇ, MEŞRUTİYET, ORUÇ, SAKA sk 11:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401738)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CENDERE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk / HUZUR mah CENDERE sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401969)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CENDERE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk / HUZUR mah CENDERE sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401970)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKGÜL, AKÇE, ALTAN, BERRA, BEYDER, CAMİALTI, DR. CEMİL BENGÜ, ERTUĞRUL, GÜLDEFNE, HUDUT, KAYNAK, MASUM, MEHTAP, MELTEM, NURSEMA, SAYGI, ZEMBİL, ZEMBİL KÜMESİ, ÇİÇEK KÜMESİ, İPEK, İZZETPAŞA, ŞAHENDE, ŞENOL sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah BUSE, HUDUT, OTLUK sk 00:30-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401879)



- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 6., 7., 8., 9., ANADOLU, AÇELYA, BEGONYA, BOĞAZKÖY, GARDENYA, GÜLHATMİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, PAPATYA, TURGUT ÖZAL, YABANGÜLÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403531)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FUATPAŞA, HURMALI, TALATPAŞA, ZİYAPAŞA, İSMAİLPAŞA, ŞEVKET DAĞ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403580)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BAĞCILAR, DELİ HÜSEYİNPAŞA, FUATPAŞA, HURMALI, LALE 1, ÖDÜL, ŞEVKET DAĞ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah BAĞCILAR, MERİÇ sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403582)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKINALP, ALAN, ALİZE, AYGÜN, BEYLERBEYİ, EMİNÖNÜ, ERDEMLİ, FINDIKZADE, GÜLKAYNAK, GÜLİSTAN 3, GÜRCAN ŞAHİN, GÜVERCİNLİK, HASANOĞLU, IHLAMUR 2, KARAGÖZ, KIZILELMA, MAKBER, PAKSOY, SANCAM, TUNAHAN, TÜRKÖZ, ULUS 1, ÇİFTLİKKÖY, ÖZTUNÇ, İSTİKLAL 1, ŞELALE 2 sk 09:15-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401769)



- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah BAĞLAR, KUŞLAR VADİSİ, NENEHATUN, YENİ, ZERDE, İLYAS, İMRAN, İMREN, İNAN, İNDERE, İNEBOLU, İNKILAP, İREM, İŞTİRAK sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403654)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 2.OKUL, KORELİ KADİR sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403672)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.NERGİS, 1.İKİTELLİ, 1230., 2.YILDIRIM, ARİFBEY, AÇIKGÖZ, FATİH, KORU, MAHMUTBEY, YAVUZ, ZAFER CÖMERT, ÖZAY ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403674)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1211., 1231., BİLLUR, DAĞLI ÇIKMAZI, KAPTAN, KAYISILIK, KILAVUZ, KÖYÜSTÜ, YEŞİLYURT, ÖZGÜN sk // SARIYER ilce MERKEZ-YENİ mah YAZ ÇIKMAZI sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403675)



- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah BUĞRA, CENGİZ TOPEL, ELMADAĞ, ERCAN, FERAH, FİLİZ, GALİP ESMER, GAYE, GÜNDÜZ, HAS, HÜNKAR, IŞIK, KALENDER, KUM, KUMSAL, KUĞU, MOTİF, NAMIK KEMAL, PEKMEZ, SAKİN, SERAY, SEZGİ, YAYLA, ÇAYELİ, ÖMÜR, ÖZNUR, ÜLKÜ, ŞAFAK, ŞENOL sk / YAKUPLU mah MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403732)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- İSMETPAŞA mah EVREN, GAZİ RECEP ASLANTÜRK, GELİN, LALE BAHÇE, MATARACI, METE, NAMIK KEMAL, ORAL, PAMUKTEPE, TAŞMERDİVEN, UYANIK, VAHDETTİN, YEMEN, YÖRÜK, ÇOBANYILDIZI, İKBAL, İRİS, İŞCAN, ŞAİR AKİF sk 01:00-04:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402796)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SAYALAR mah ARIKAN, AZİZİYE, BALÇİÇEĞİ, BEYAZKARTAL, DANAMANDIRA, DUTLU, DİKEN ÇIKMAZI, HACI ÖMER, HİCAZKAR, HİZMET, KAZAN, KISMET ÇIKMAZI, KONFOR ÇIKMAZI, KORUYOLU, KÖY MEYDANI ÇIKMAZI, MEYDAN, OTLAK, PEKMEZ, SERİNCE, TABYA, UZUNYOL, YEŞİLLİK, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU, ÇEŞMELİ sk / ÇAYIRDERE mah CANDAN, DELTA, ELVAN, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403546)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1360. sk 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403589)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 42., 48., 49. sk 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403762)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1402., 1407., 1409., FEVZİ ÇAKMAK sk / GÜNEŞLİ mah 1312., 1313., 1359., ÜSKÜP sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403584)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 324., 329. sk / İNÖNÜ mah 353., 354., 357., 358., 359., 360., 361., 362., 363., 364., 365., 381., 388., 397., 399., 401., 406., 408., 409., 410., 411., 412., 413., 414., 416., MEHMET AKİF sk // ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 505. sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402821)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2082., 2088., 2089., 2090., 2091., 2092., 2093., 2094., 2095., 2096., 2097., 2098., 2113., OSMAN GAZİ sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402824)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.MUAMMER AKSOY, SERİN sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403733)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 888., 889., 890., 891., 892., 893., 903., 904., 912., 916., 923., OSMAN GAZİ, ÇARŞI sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402822)



- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah CİBİNLİK, DEREBOYU, HERCAİ, KIRMIZI, KUMBARACIBAŞI, MÜVERRİH SADETTİN, REFİK FENMEN ÇIKMAZI, SAADET, SARI ALİ, TARÇIN, ÇİFTEİMAMLAR, ŞEHİT NURİ PAMİR sk / ORTAKÖY mah BULGURCU, DEREBOYU, GÜLTEKİN, GÜLTEKİNARKASI, MÜSAHİP sk 14:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401556)



- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah CİBİNLİK, DEREBOYU, HERCAİ, KIRMIZI, KUMBARACIBAŞI, MÜVERRİH SADETTİN, REFİK FENMEN ÇIKMAZI, SAADET, SARI ALİ, TARÇIN, ÇİFTEİMAMLAR, ŞEHİT NURİ PAMİR sk / ORTAKÖY mah BULGURCU, DEREBOYU, GÜLTEKİN, GÜLTEKİNARKASI, MÜSAHİP sk 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401554)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 3-4-11. KISIM mah AK MESCİT sk / ZEYTİNLİK mah GENÇLER sk / ZUHURATBABA mah AK MESCİT, AYDINLAR, BESTEKAR RAKİM EL KUTLU, BESTEKAR RAUF YEKTA, GENÇLER, ŞÜKRAN ÇİFTLİĞİ sk 09:00-10:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402875)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZEYTİNLİK mah CUMHURİYETÇİ, FAZIL PAŞA, FİŞEKHANE, HALKÇI, MİLLİYETÇİ, RAY, SPORCU, TÜRKÇÜ, YAKUT, YAKUTLU, İZCİ sk 10:45-12:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402900)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 1. KISIM mah ZÜBEYDE HANIM sk 13:30-14:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402914)



- İSTANBUL ESENYURT ilce İNCİRTEPE mah 244., 245. sk / 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2404252)



- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 260., 54/4., 58. BULVAR sk 14:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402970)



- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 10., 10/1., 11/3., 217. sk / SÜMER mah 6. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402969)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 1. KISIM mah GENERAL NACİ TINAZTEPE, YENİ FİŞEKHANE, ZÜBEYDE HANIM sk / ZEYTİNLİK mah CUMHURİYETÇİ, FİŞEKHANE, MİLLİYETÇİ, RAY, SPORCU, YAKUT, YAKUTLU, İZCİ sk 15:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403880)



- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2. KESKİN KALEM, AVNİ DİLLİGİL, BÜYÜKDERE, GÖNÜL 1, KESKİN KALEM, OYA, RESSAMLAR, SALİH TOZAN, ZİNCİRLİDERE, ŞAİRLER sk / GÜLBAHAR mah 5. YIL, ALTAN ERBULAK, ARALIK, AVNİ DİLLİGİL, BAHÇELER 1, BALABAN, BÜYÜKDERE, BİBERİYE, CEMAL SAHİR, CEMAL SURURİ, DERİN, ELİF, EREN 1, GAYRET, GÜNDOĞAN, OTELLO KAMİL, OYA, SALİH TOZAN, SEBZECİLER, SÜTÇÜLER, UYSAL, ZİNCİRLİDERE, ÇİÇEKLİ BAHAR, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ, ŞEKERCİLER sk / MECİDİYEKÖY mah BÜYÜKDERE, CEMAL SAHİR, DAMLA, RAŞİT RIZA, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403886)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.ÇAMLIK, ABDULHAMİT HAN, ATA, AYIŞIĞI, CENDERE YOLU, DERE, ESKİ KEMERBURGAZ YOLU, HAMİDİYE, KEREM, YAKUT, ZÜMRÜT sk / MİTHATPAŞA mah 1.İPEK, 2.NUR, 2.ORKİDE, ABDULHAMİT HAN, DİLARA, GÖKŞİN, ITIR, KIRAÇ, YILMAZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402899)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKÇE, ALTAN, ANIL, AYÇA, BOYABAT, CAMİALTI, DR. CEMİL BENGÜ, ESİNTİ, GÜLDEFNE, HUDUT, KESTANE, KESTANE KÜMESİ, KURŞUN, MARMARA, MELTEM, NEZİR, VURAL, ŞAHENDE, ŞİMŞİR sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, ARİF, AYAZMA YOLU, CİHAN, GAZİ ENGİN AYDOĞDU, GÜMÜŞHANE, GÜZİDE, HUDUT, IŞIL, KIVILCIM, KÖRFEZ, KÖZ, MECİDİYEKÖY YOLU, MESUT CEMİL, MÜJDE, SÜMBÜL 1, ÇİLEK, İNÖNÜ, ŞENGÜL sk / İZZET PAŞA mah ARA, AVCI, AYAZMA YOLU, AYDIN, AÇELYA, CAMİ 2, DENİZGÜLÜ, FIRIN ARKASI, GÜL 3, GÜNEŞ 1, GÜRÜN, HUDUT, KAMELYA, KARDELEN, KUYU, MANDIRA, ORKİDE, PIRLANTA, RÜZGAR, SEÇKİN, TÜRKMEN, VEFA POYRAZ, YENİ YOL, YILDIZ, ÇAM, ÖLÇEK sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403900)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ARIKÖY SUSAM, ARIKÖY YASEMİN, GÜMÜŞSUYU sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403826)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, AFİFE, BAYKAN, BEDİ, BEHLÜL, BOĞAÇHAN, BİLKAN, DAL, DALGAKIRAN, ERSOY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESTERGON, FERDA, GÜLAY, KUŞDİLİ, KÖPRÜLÜ, MÜLK, MİRAY, NURÇİN, OFLAZ, SELMAN, TEPEÖREN, TÖRE, ULUSOY, YABANGÜLÜ, YEDİKULE, YUSUFELİ, YÜREKLİ, ZÜLAL, ÇARE, ÖYKÜM, ÖZTUNA, İKİZLER, ŞAHAN, ŞAHİKA sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ASUMAN, AYDOĞAN, CANSEVER, DEVELİ, DİLAVER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GENÇLİK, GÜLTUTAN, HIDIR, LİSE, SEYYAH, SİMA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403813)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 2., ADA DOĞANI, AMBER ÇİÇEĞİ, TAFLAN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403827)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk / ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk / PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403155)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah AKTAŞ, ARICI, BENLİ, FATİH, KORUCU, NURŞEN, ORMAN, VEZİRHAN sk / MEHMET AKİF ERSOY mah FATİH sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402960)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ADİLE, AHU, GEDİZ, GÜLÜMSER, KUĞU, KİLYOS, SEHER sk / ZEKERİYAKÖY mah GÜRGEN SU EVLERİ, KİLYOS. sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403823)



- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KORE ŞEHİTLERİ, MİTHAT ULU ÜNLÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403153)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 7.LALE, BAHÇEKÖY, BEGONYA, DAL, FIRAT, KARAÇAM, KEMER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403154)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.ERDEM, 1.KARTAL, 2.EREN, 2.NAMIK KEMAL, 2.ORTA, 2.ŞEKER, ALTAN, BELEDİYE, GEÇİT, GÖNÜL, KARTALTEPE YAN YOLU, KISA, MESİR, OTEL, PAMUK, SADIK, SÜVARİ, ÇARŞI, ŞENEL sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2404740)