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nasıl yapılır? Doğal yapılışı ve malzemeleri

Dünyada ve ülkemizde koronavirüsü salgını sebebiyle yapımı aranan başlıklar arasında yer alıyor. Dışarıdan temin etmek istemeyen vatandaşlar evde doğal yollarla yapmak istiyor. Virüse karşı korunma tedbirleri arasında el temizliği ve hijyeni yer alırken dezenfektan ürünlerinin koruyucu olması da işe yarıyor. Peki ?

Giriş Tarihi: 18.3.2020 15:39 ABONE OL
Evde el dezenfektanı nasıl yapılır? Doğal dezenfektan yapılışı ve malzemeleri

nasıl yapılır? Günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız dezenfektanlar coronavirüsüne karşı korunma yolları arasında yer aldı. Uzmanlar koronavirüsünden korunmak için el temizliğinin öneminin altını çiziyor. Özellikle evde kendileri doğal yapmak isteyen vatandaşlar '' '' şeklinde araştırmalar yapmaya başladı. Evde yapabileceğiniz el dezenfektanıyla hem kendinizi hem etrafınızda bulunan virüslere karşı koruma kalkanı oluşturabilirsiniz. Peki ? İşte evde ve malzemeleri…

EVDE EL DEZENFEKTANI NASIL YAPILIR? İŞTE DOĞAL DEZENFEKTAN MALZEMELERİ VE YAPILIŞI

Coronavirüsü salgınında gündeme gelen dezenfektanların piyasada sahte olarak satılmaya başlaması vatandaşları harekete geçirdi. Evde doğal yöntemlerle el dezenfektanları yapmak isteyenler için Evde el dezenfektanı nasıl yapılır? sorusunun yanıtına ve doğal dezenfektan yapılışı, malzemelerine haberimizden erişebilirsiniz.

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Evde el dezenfektanı nasıl yapılır? Doğal dezenfektan yapılışı ve malzemeleri
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