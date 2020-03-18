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Sosyal medyada mesajları: Corona virüsünden korunma yolları nelerdir? İşte corona virüsüne karşı alınacak önlemler!

corona virüse karşı 14 gün kuralını uygularken evde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgilendirmede bulundu. Sosyal medyada vatandaşlar paylaşımıyla destek mesajları atıyor. Ülkemizde 47 vaka saysının görülmesiyle birlikte corona virüsten korunma yöntemleri her geçen gün araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından yayımlanan Yeni coronavirüs evde izleme (karantina) kurallarında 14 gün içerisinde yeni koronavirüs hastalığı görülen ülkelerden birinden geldiyseniz, ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız olmasa bile 14 gün süresince evden çıkmamalısınız" uyarısı yapıldı. Özellikle evden çıkmamak gerektiğinin altını çizen yetkililer mutlaka maske takılması ve mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılmaması çağrısında bulundu. Peki Corona virüsünden korunma yolları nelerdir? İşte corona virüsüne karşı alınacak önlemler! ...

Giriş Tarihi: 18.3.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 09:07 ABONE OL
Sosyal medyada evinde kal Türkiye mesajları: Corona virüsünden korunma yolları nelerdir? İşte corona virüsüne karşı alınacak önlemler!

Corona virüsünden korunma yolları nelerdir? İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızlıca yayılan son olarak ülkemizde de görüldü. corona virüsünden korunmak için sosyal medya hesaplarında alınacak önlemleri paylaşıyor. On binlerce vatandaş sosyal medyada birbirlerine destek olmak için etiketiyle paylaşımlarda bulunuyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri Evden çıkmak zorunda kalınırsa mutlaka maske takılması ve mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılmaması çağrısında bulunulan paylaşımda, evde yapılması gerekenleri de kamuoyuna duyurdu. Peki ne yapmak gerekiyor, alınacak önlemler neler?

CORONA VİRÜSTEN NASIL KORUNULUR? İŞTE CORONA VİRÜSÜNDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Ülkemizde corona virüsü vakaları artmaması için Sağlık Bakanlığı'ndan yeni tip corona virüsü covid-19 hastalığına karşı 14 gün kuralı için evde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgilendirmede bulundu. On binlerce vatandaş '' '' etiketiyle paylaşımlar yapıyor. Haberimizde, Corona virüsten korunmak için ne yapmak gerekiyor, alınacak önlemler neler? Sorusunun yanıtına ve corona virüsü hakkında merak edilenlere erişebilirsiniz.

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Sosyal medyada evinde kal Türkiye mesajları: Corona virüsünden korunma yolları nelerdir? İşte corona virüsüne karşı alınacak önlemler!
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