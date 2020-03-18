Sosyal medyada evinde kal Türkiye mesajları: Corona virüsünden korunma yolları nelerdir? İşte corona virüsüne karşı alınacak önlemler!

Corona virüsünden korunma yolları nelerdir? İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızlıca yayılan corona virüsü son olarak ülkemizde de görüldü. Sağlık Bakanlığı corona virüsünden korunmak için sosyal medya hesaplarında alınacak önlemleri paylaşıyor. On binlerce vatandaş sosyal medyada birbirlerine destek olmak için Evinde kal Türkiye etiketiyle paylaşımlarda bulunuyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri Evden çıkmak zorunda kalınırsa mutlaka maske takılması ve mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılmaması çağrısında bulunulan paylaşımda, evde yapılması gerekenleri de kamuoyuna duyurdu. Peki Corona virüsten korunmak için ne yapmak gerekiyor, alınacak önlemler neler?

CORONA VİRÜSTEN NASIL KORUNULUR? İŞTE CORONA VİRÜSÜNDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Ülkemizde corona virüsü vakaları artmaması için Sağlık Bakanlığı'ndan yeni tip corona virüsü covid-19 hastalığına karşı 14 gün kuralı için evde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgilendirmede bulundu. On binlerce vatandaş '' Evinde Kal Türkiye'' etiketiyle paylaşımlar yapıyor. Haberimizde, Corona virüsten korunmak için ne yapmak gerekiyor, alınacak önlemler neler? Sorusunun yanıtına ve corona virüsü hakkında merak edilenlere erişebilirsiniz.