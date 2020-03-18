Google’dan İlkbahar mevsimi başlangıç gününe özel doodle!

Dünya genelinde internet kullanıcıları tarafından en çok tercih edilerek hemen herşeyin bilgisini aradığımızı arama motoru Google tarafından toplumca kabul görmüş özel günlerle birlikte belirli gün ve haftalarla ilgili farkındalık yaratma amaçlı doodle adı verilen kimi zaman da küçük oyunlar içeren doodle'lar yayınlanmaya devam ediliyor. En son gece saatlerinde yayınlanan Kuzey Yarım Küre için İlkbahar mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen 20 Mart gününe özel doodle yayına alındı. Yayına alındığı saatlerden bu yana oldukça ilgi gören görsele ilişkin detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar…

İLKBAHAR MEVSİMİ HANGİ TARİHLERDE BAŞLAR?

İlkbahar veya ilkyaz, doğa döngüsünde kış ile yaz arasındaki mevsim. Kuzey yarım kürede Mart ve Haziran arasıdır.

İlkbaharda ağaçlar çiçek açar, hava sıcaklığı artmaya başlar. Bu mevsimde karların erimesi ve bol miktarda yağışın olması ile su yatakları olan dereler, göller, göletler ve barajlar su ile dolar.

BAHARIN HABERCİSİ ÇİÇEKLER

Bilhassa bu mevsimde yerel hava depresyonu olarak meydana gelen hava değişikliklerinde, halk arasında Kırk İkindi adı verilen sağanak yağışlar başlar. Bu yağışlarla şiddetli gök gürültüsü, yıldırım düşmesi, dolu tehlikesi ve sel felaketleri de görülür. Bazen bu yağışlar çiftçilere çok zarar verir.

İnsanlar üzerinde de sağlık açısından olumsuz etkileri olabilir. Yorgunluk, halsizlik ilkbaharın insanlar üzerindeki olumsuz etkilerindendir. Bu duruma tıp dilinde kısaca bahar yorgunluğu denir.



DOODLE NEDİR?

Google Doodle'lar, ünlü sanatçıları, kâşifleri ve bilim insanlarını anmak ya da tatil günlerini ve yıl dönümlerini kutlamak amacıyla Google çalışanları tarafından logosunda yapılan eğlenceli, şaşırtıcı ve bazen de spontane değişikliklerdir.

DOODLE FİKRİ İLK NASIL DOĞDU?

Doodle kavramı ilk olarak 1998 yılında, şirket henüz anonim şirket olmadan önce Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin'in, Nevada çölündeki Burning Man festivaline katıldıklarını göstermek için şirket logosunu değiştirmeleriyle doğdu.

GOOGLE NEDİR?

Google Inc. (NASDAQ: GOOG), internet araması, çevrim içi bilgi dağıtımı, Reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. İnternet tabanlı hizmet ve ürünler geliştirir, ek olarak bunlara ev sahipliği yapar. Kârının büyük kısmını AdWords programı aracılığıyla reklamlardan elde etmektedir. Şirket, Larry Page ve Sergey Brin tarafından, Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencisi oldukları sırada kurulmuştur. İkili, sık sık "Google Guys" olarak anılmaktadır.

Google'ın kuruluş süreci 1996 Ocak ayında Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencileri olan Larry Page ve Sergey Brin'in araştırma projesiyle başladı.