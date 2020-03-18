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kuraları canlı izle! İstanbul TOKİ Arnavutköy kura sonuçları sorgulama... (İsim isim liste)

Tuzla ilçesindeki kura çekiminin ardından bugün de Arnavutköy kura sonuçları belli oluyor. Her ailenin hayalleri arasında ev sahibi olmak vardır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarfaından gerçekleştirilen TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde daha önce İzmir, Kayseri, Kocael, Ankara, Sakarya gibi şehirlerde konutlar için kura çekimi yapıldı. Bugün saat 10:00'da başlayacak TOKİ İstanbul Arnavutköy kuraları canlı izle! 2625'i 2+1, 1125'i 3+1 olmak üzere toplamda 3750 daire dağıtılacak. İstanbul TOKİ Arnavutköy kura sonuçları açıklanıyor...

Giriş Tarihi: 18.3.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 11:00 ABONE OL
TOKİ kuraları canlı izle! İstanbul TOKİ Arnavutköy kura sonuçları sorgulama... İsim isim liste

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük desteğiyle başlatılan sosyal konut projesinde en çok dairenin yapılacağı İstanbul'da Tuzla kuraları Pazartesi ve Salı günü çekildi. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde şimdiye dek açıklanan TOKİ İstanbul kura sonuçlarını öğrenebilirsiniz ayrıca Arnavutköy TOKİ kuralarını canlı izleyebilirsiniz. Bağcılar Olimpiyat Spor Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi corona virüs önlemleri nedeniyle seyircisiz olacak. İşte TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuçları için son bilgiler...

TOKİ ARNAVUTKÖY KURALARI CANLI İZLE!

ARNAVUTKÖY TOKİ KURALARI İSİM LİSTESİ...

TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...

TOKİ BAŞAKŞEHİR KURALARI CUMA ÇEKİLECEK

İzmir'in Karabağlar, Seferihisar, Aliağa, Kemalpaşa ilçelerinde, Muğla'da, Konya'da, Kayseri'de, Aksaray'da, Ankara'da, Bursa'da, Sakarya'da, Kocaeli'de ve İstanbul'un Tuzla ilçesindeki kuralar sonucunda daire sahibi olacak kişilerin isimleri belli oldu.

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TOKİ kuraları canlı izle! İstanbul TOKİ Arnavutköy kura sonuçları sorgulama... (İsim isim liste)
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