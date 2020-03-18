TOKİ kuraları canlı izle! İstanbul TOKİ Arnavutköy kura sonuçları sorgulama... (İsim isim liste)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük desteğiyle başlatılan TOKİ sosyal konut projesinde en çok dairenin yapılacağı İstanbul'da Tuzla kuraları Pazartesi ve Salı günü çekildi. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde şimdiye dek açıklanan TOKİ İstanbul kura sonuçlarını öğrenebilirsiniz ayrıca Arnavutköy TOKİ kuralarını canlı izleyebilirsiniz. Bağcılar Olimpiyat Spor Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi corona virüs önlemleri nedeniyle seyircisiz olacak. İşte TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuçları için son bilgiler...

TOKİ ARNAVUTKÖY KURALARI CANLI İZLE!

ARNAVUTKÖY TOKİ KURALARI İSİM LİSTESİ...

TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...

TOKİ BAŞAKŞEHİR KURALARI CUMA ÇEKİLECEK

İzmir'in Karabağlar, Seferihisar, Aliağa, Kemalpaşa ilçelerinde, Muğla'da, Konya'da, Kayseri'de, Aksaray'da, Ankara'da, Bursa'da, Sakarya'da, Kocaeli'de ve İstanbul'un Tuzla ilçesindeki kuralar sonucunda daire sahibi olacak kişilerin isimleri belli oldu.