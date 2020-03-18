Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da corona testi yapan hastaneler belli oldu! SON DAKİKA: Corona testi ücretsiz mi yapılıyor?

İstanbul'da corona testi yapan hastaneler belli oldu! : Corona testi ücretsiz mi yapılıyor?

belirtileri taşıyanların en çok cevap aradığı konulardan biri de corona testi yapan hastaneler listesi! gelişmesine göre Türkiye'de corona virüs vakası 47'ye yükseldi. Bu gelişmeden sonra corona testi yapan hastaneler listesi de vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer aldı. Sağlık Bakanlığı tüm illerde ve İstanbul'da corona testi yapan hastanaleri tek tek açıkladı, corona testleri ücretsiz olarak yapılacak. Bilindiği gibi corona belirtileri arasında ateşin yükselmesi, ağır halsizlik, mide bulantısı, bacaklarda uyuşma, kuru öksürük, boğaz ağrısı var. Bu belirtileri gösterenlerin muhakkak hastaneye müracaat etmeleri gerekiyor. İşte il il ilçe ilçe corona testi yapan hastaneler listesi...

Giriş Tarihi: 18.3.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 09:48 ABONE OL
İstanbul'da corona testi yapan hastaneler belli oldu! SON DAKİKA: Corona testi ücretsiz mi yapılıyor?

Çin'in Vuhan şehrinde bir hayvan pazarında ortaya çıkan ve insanlara bulaşan dünya genelinde ölümlere neden olmaya devam ediyor. Corona virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bini aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece yaptığı açıklamada Türkiye'de vaka sayısının 47 olduğunu açıkladı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da testlerdeki yanılma payının azaltılması için en son noktada bir test daha yapıldığını ifade etmişti. Diğer illerde ve İstanbul'da corona testi yapan hastaneler hangileri? İşte corona hakkındaki gelişmeleri...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da corona testi yapan hastaneler belli oldu! SON DAKİKA: Corona testi ücretsiz mi yapılıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA