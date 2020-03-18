İstanbul'da dehşete düşüren olay! Corona virüsünden korunmak için içtiler: 3 ölü!

İstanbul'da yaşanan sahte alkolden ölüm vakasının detayları dehşete düşürdü. Dün 1 kişinin yaşamını yitirdiği olayda ölü sayısı 3'e çıktı. Son dakika haberine göre koronavirüsten korunmak için alkol aldıkları öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde de İran'da koronavirüs salgınından korunmak için sahte alkol alan çok sayıda kişi ölmüştü.

1 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Zeytinburnu'nda sahte alkol tükettikleri tespit edilen 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Merkezefendi Mahallesi'nde ikamet eden Türkmenistan uyruklu Esger A. (31), Narmurat E. (37) ve Doskabul P.'den haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısını çilingir yardımıyla açtı. Esger A., Narmurat E. ve Doskabul P.'nin hareketsiz yattıklarını gören polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, Esger A. ile Narmurat E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Doskabul P.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

SAHTE ALKOL TÜKETMİŞLER

Polis ekipleri, evde yaptığı incelemede, bu kişilerin evde sahte alkol tükettiklerini tespit etti.

İncelemelerini sürdüren ekipler, sahte alkolü temin eden Türkmenistan uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Evdeki 3 kişinin alkolü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunabilmek için tükettikleri değerlendiriliyor.

DÜN DE BİR KİŞİ SAHTE ALKOLDEN HAYATINI KAYBETTİ

Bu arada Merkezefendi Mahallesi'nde oturan Türkmenistan uyruklu Eresh K. (48) de dün hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti.

Eresh K.'nin de sahte alkol kullandığı için hayatını kaybettiği belirlendi.

Aynı şahısların bu olayın da faili olduğu yönünde incelemeler devam ediyor.

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