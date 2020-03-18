Koronavirüs sonrası adliye koridorları boşaldı

Nöbetçi savcılık ve mahkemeler dışında rutin adli işlemlerin durdurulmasının ardından İstanbul Adalet Sarayında daha önce görülmemiş şekilde bir sakinlik yaşanıyor. Ağır ceza ve asliye ceza mahkemelerinde iptal edilen duruşmalarla ilgili yeniden tarih verileceği ve yeni tarihlerin taraflara tebliğ edileceği bildirilmişti. Bu mahkemelerde sadece tutuklu sanığı olan davaların duruşmaları iptal edilmedi. O duruşmalara da sanıklar getirilmeyip, bulundukları cezaevlerinden sesli ve görüntülü olarak mahkeme salonuna bağlanıyor.

HER KAPIDA KORONA UYARISI

Her zaman adliyenin en yoğun yeri olan icra müdürlükleri de hiç olmadığı kadar tenhalaştı. İcra dairelerinin girişine barikat konarak, içeri girişler engellendi. Kapılara asılan uyarı yazılarında, avukatların icra işlemlerini de UYAP ve e-tebligat sistemleri üzerinden yürütmeleri gerektiği belirtildi. UYAP üzerinden halledilemeyecek evrak işlemleri veya avukatı olmayan vatandaşların fiziki başvuru ve taleplerini ise içeri girmeden, kapıda görevli çağırarak yapmaları istendi. İşlemler sırasında eğilmeden, yakın temastan kaçınarak hareket edilmesi konusunda da uyarı yazıları asıldı.

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