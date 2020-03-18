Koronavirüse karşı maskeli, davetsiz nikah

Korona virüsü tüm alanlardaki etkinlikleri ve İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine 'koronavirüs' konulu genelgenin gönderilmesi kararı nikah salonlarında da uygulandı. Nikahlarını kıydırmak isteyen çiftler evlendirme dairelerine başvurduklarında korona tehdidi nedeniyle sadece iki şahitle davetsiz olarak nikahlarının kıyılacağı cevabını alınca çiftler hem kendi sağlıkları hem de yakınlarının sağlıklarını tehlikeye sokmamak için maskeli olarak nikahlarını kıydırdı.

DİRSEKLİ TEBRİK

Şişli Evlendirme Dairesi'nde maskeli olarak nikahları kıyılan makine mühendisi Murtaza Tavangeren ile insan kaynakları çalışanı Burcu Akçin, öpüşme yerine dirsekleriyle tebrikleşti. Davetsiz nikah kıydıran Berk Bilgiç ve Zeynep Bilgiç çifti ise nikahlarını kıydırırken sadece iki şahit salona alındı. Yakınları ise mutluluğa atılan imzayı kapı ağzından izledi.

Davetlileri olmadan nikah kıydıran Tavangeren ve Akçin Çifti, "Nikahımız ay sonuydu ama bu haftaya alabildik. Öne çektik. En fazla iki şahit olacağını ve davetsiz olacağını söylediler. Biz de böyle maskeyle ve davetsiz olarak nikahımızı kıydırdık. Davetlilerimizi yaşlarından dolayı riske atmamak için çağırmadık. Korona virüsü sürekli yayıldığı için çok güzel bir uygulama olmuş. Hem kendi hem de çevremizdeki kişilerin sağlığını düşünmek zorundayız. Güzel bir uygulama olmuş. Gönül isterdi ki daha kalabalık ve güzel bir ortam olsun. Ama korona virüsü bütün bu planları altüst etti. İnşallah bu tehlike geçerse daha canlı bir düğün yaparız" dediler.

Evlendirme memuru ise korona virüsü nedeniyle nikahların davetsiz olarak kıyıldığını çiftlerin isteklerinin yerine getirildiğini korona korkusu nedeniyle davetsiz ve hızlı bir şekilde nikahları kıydıklarını ve dirsek ve ayaklarıyla birbirlerini tebrik ettiklerini söyledi.