Mansimov tutuklandı yöneticisi serbest

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Azeri asıllı işadamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ile şirket yöneticisi Nuray Nurcihan Perker, önceki akşam Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Gurbanoğlu ve Perker, Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hâkimlik, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Gurbanoğlu'nun tutuklanmasına karar verirken, Perker'i adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.Azeri asıllı işadamı hakkında şikayet, ihbar ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan tespitler doğrultusunda "FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü ortaya çıkmıştı. Gurbanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Mart tarihinde sabaha karşı gözaltına alınmıştı. Gurbanoğlu, geçtiğimiz ay hakkında FETÖ soruşturması olduğuna dair haber çıkması üzerine sosyal medya hesabından iddiaları reddeden açıklamalarda bulunmuştu. 1998'de Türkiye'ye yerleşen iş insanı, 2007'de Gurbanoğlu soyadını da alarak Türk vatandaşlığına geçti. Eski asker olan işadamı, dünyanın en büyük denizcilik şirketlerinden Palmali Grubu'nun kurucusu. 2013- 2014'te Türkiye'nin en zengin 10 iş insanından biri olarak gösterilen Gurbanoğlu, 2015'te de Forbes'un dünyanın en zengin 500 iş insanı listesine girmişti.