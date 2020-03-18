Maske nasıl yapılır? Evdeki malzemelerle tıbbi yüz maskesi nasıl yapılır? İşte evde maske yapılışı adım adım

Ülkemizde corona virüsü vaka sayılarının açıklanmasıyla birlikte virüsten korunma yöntemleri araştırılıyor. Corona virüsünden korunmak için el dezenfektanları ve maskelerin satışında artış yaşanıyor. On binlerce vatandaş ''Maske nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor. Sık sık el temizliği ile birlikte kullanılan maskeler virüsten korunmak için gereklidir. Peki Maske nasıl yapılır? Evde maske yapımı: Evdeki malzemelerle tıbbi yüz maskesi nasıl yapılır?

MASKE NASIL YAPILIR? EVDE MASKE YAPIMI: EVDEKİ MALZEMELERLE TIBBİ YÜZ MASKESİ NASIL YAPILIR?

Corona virüsü salgınının yayılmasıyla birlikte maske kullanımlarında artış yaşanıyor. Maskelerin kaliteli ve temiz olması önemlidir. Doğal olarak evde maske yapımı mümkün. Haberimizde, 'Evdeki malzemelerle tıbbi yüz maskesi nasıl yapılır? Maske nasıl yapılır? 'Sorularının yanıtlarına ve evde maske yapımına erişebilirsiniz.