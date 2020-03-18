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'den sağanak ve uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar

Genel Müdürlüğü yeni önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu resmi internet sitesi üzerinden olarak yayınladı. Mart ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde yağışlı havalar etkisini gösterirken, sıcaklıklarda da kademeli olarak azalmalar görülüyor. Hal böyle olunca gün içerisinde 'bugün hava nasıl olacak?' sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyon ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan MGM pek çok il içinde uyarısında bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 18.3.2020 07:51 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu olarak yayınlarken, sağanak ve uyarılarında bulundu. Mart ayının sonlarına doğru gelirken, hava sıcaklıklarında ciddi oranda düşüşler yaşanıyor. Hal böyle olunca gün içerisinde 'bugün hava nasıl olacak?' sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyon ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan MGM pek çok il içinde kar yağışı uyarısında bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

METEOROLOJİ UYARDI! PEK ÇOK İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Haberimizin içerisinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporuna ulaşabilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz...

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Meteoroloji'den son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar
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