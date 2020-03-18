Meteoroloji'den son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak yayınlarken, sağanak ve kar yağışı uyarılarında bulundu. Mart ayının sonlarına doğru gelirken, hava sıcaklıklarında ciddi oranda düşüşler yaşanıyor. Hal böyle olunca gün içerisinde 'bugün hava nasıl olacak?' sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyon ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan MGM pek çok il içinde kar yağışı uyarısında bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

METEOROLOJİ UYARDI! PEK ÇOK İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Haberimizin içerisinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporuna ulaşabilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz...