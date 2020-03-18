MSÜ sınavı ertelendi mi? 2020 MSÜ sınavı iptali ile ilgili ÖSYM açıklama yaptı mı? İşte detaylar

ÖSYM 2020 sınav takvimine göre bu yıl 29 Mart 2020 tarihinde uygulanacak olan MSÜ sınavı, Corona virüsü sebebiyle ertelenebilir. Özellikle geçtiğimiz günlerde AÖL sınavlarının ileri bi tarihe ertelenmiş olması, Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) ile ilgili erteleme beklentilerini artırmış durumda. Peki Corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında MSÜ 2020 sınavı ertelenir mi? ÖSYM konuyla ilgili resmi açıklamayı ne zaman yapacak? İşte adayların MSÜ sınavı erteleme beklentisine ilişkin son dakika gelişmeleri…

MSÜ SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın ertelendiğine dair henüz bir gelişme yok. Konu hakkında yakın zamanda ÖSYM'den bir duyuru yapılması bekleniyor.

ÖSYM sınav takvimi içerisinde yakın dönemde yer alan BİLSEM, AÖL gibi sınavların erteleme haberleri;