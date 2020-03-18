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Nöbetçi eczanede 'şeffaf branda' ile coronavirüs önlemi

'da , koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı, şeffaf brandayla ayırdı. Müşteriler, alınan önlemden dolayı eczane çalışanlarına teşekkür etti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.3.2020 11:32 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 11:44 ABONE OL
Nöbetçi eczanede 'şeffaf branda' ile coronavirüs önlemi

Muratpaşa ilçesinde, nöbetçi eczanenin koronavirüse karşı aldığı önlem görenleri şaşırttı. Eczane çalışanları, kendilerini ve müşterilerini korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf branda ile ayırdı. Maske ve eldiven takarak mesailerine devam eden çalışanlar, müşteriler ile ilaç ve para alışverişini de brandada açtıkları deliklerden yaptı. Eczane çalışanları, önlemi oluşan yoğunluk nedeniyle aldıklarını söyledi.
İlk anda şaşıran müşteriler de aldıkları önlem nedeniyle eczane çalışanlarına teşekkür etti.



"UMARIM ÖRNEK OLUR"

Rahatsızlığı nedeniyle eczaneye ilaç almaya gelen Mehmet Kütmeç, "Eczaneye girdiğimde çok şaşırdım. Sonra salgın nedeniyle alınan bu önlem çok mantıklı geldi. Umarım diğer yerlere de örnek olur. Tedbiri elden bırakmamak gerektiğini düşünüyorum" dedi.



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Nöbetçi eczanede 'şeffaf branda' ile coronavirüs önlemi
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