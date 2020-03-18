Pompalı nöbetiyle soygun yaptılar

İstanbul'da iş yerlerine girerek soygun olayları gerçekleştiren dört kişilik bir çete çökertildi. Çok sayıda iş yerine girdikleri iddia edilen çete üyelerinin gerçekleştirdiği son soygun Ataşehir'de yaşandı. Çete üyeleri, Atatürk Mahallesi Sülün Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin kepenk ve kapısının kırarak içeriye girdi. 56 yaşındaki A.K.'ya ait 61 bin lira değerinde üç bin 150 paket sigara, şarj aleti, kahvaltı malzemeleri ve bir dizüstü bilgisayarı çuvallara dolduran çete üyeleri kaçtı. Soruşturma başlatan İstanbul Polisi, ses kaydeden güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Bir şüphelinin suç arkadaşına "Zaza" lakabıyla seslendiği belirlendi.



KAPIDA POMPALIYLA NÖBET...



"Zaza" kod adlı şüpheli Volkan S.'nin (25) açık kimliği tespit edildi ve şüpheli Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yakalandı. Üzerinde ise iki bin 135 lira ve bir cep telefonu bulundu. Şüphelilerin, Ataşehir İlçesi'ne bağlı olan Ferhat Paşa Mahallesi'ndeki bir sokak içerisinde park halinde olan bir aracın ön plakasını çaldıkları, plakayı kendi araçlarına takarak iş yerine geldikleri ve soygunu gerçekleştirdikleri belirlendi. Soygun gerçekleşirken çete üyesi Fatih G.'nin (23) iş yerinin kapısında pompalı tüfekle nöbet tutarak gözcülük yaptığı belirlendi.



41 SUÇTAN KAYITLARI VAR



Diğer şüpheliler Serkan A. ve Fatih G. de gözaltına alındı. Fatih G.'nin adresinde yapılan aramalarda; soygun olaylarında kullanılan üç çift eldiven, bere, iki tornavida, demir kesme makası, olayda kullanılan pompalı tüfek ve sekiz mermi ele geçirildi. Şüphelilerin hırsızlık, kasten yaralama, tehdit, hakaret, uyuşturucu, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak başta olmak üzere toplamda 41 suç kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Volkan S., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli ise tutuklandı. Bir firari çete üyesi aranıyor. Çetenin gerçekleştirdiği son soygun ise güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı.