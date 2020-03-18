Protezi olmadığı için basketbol hayali yarım kaldı

Şanlıurfa Ceylanpınar İlçesi'ndeki bir köyde yaşayan İbrahim İlbasmış, 17 yaşında tarlada çalışırken iş kazası geçirdi. Hastaneye kaldırıldı ama sol bacağına bir müdahale yapılamadı. Ailesi özel bir hastaneyi aradı ve yeniden bacağın yerine dikilebileceği söylendi. Ancak geç yetiştirildiği için sol bacağını dizine kadar kaybetti.

Şu an 26 yaşında olan İlbasmış, ayağını kaybettiği ilk yıllarda psikolojik tedavi gördü. Ceylanpınar Belediyesi Engelliler Basketbol Takımı, üç yıl önce takıma kendisini çağırınca hayatı değişti. İbrahim İlbasmış, "Koltuk altı değneklerle yürüdüğüm zaman utanıyordum. Engelli takımından çağırdılar, oraya gidip geldikçe hayata daha tutunmaya başladım. Bu bana çok yaradı" diyerek yaşadıklarını anlatıyor.





"PROTEZE İHTİYACIM VAR"

Basketbol takımında oynarken kullandığı protez mekanik bir sistem olduğu için çok fazla zemine takılma sorunu yaşadığını anlatan İlbasmış, sürekli düştüğünü ve ayda bir-iki kez bakıma götürmesi gerektiğini söylüyor. Yeni protez için ise hastaneler rapor vermeyince protez diz üstü bacağı alamadığını belirtiyor. İlbaşmış, "45 bin liralık hidrolik diz üstü proteze ihtiyacım var. Devlet'ten, Sağlık Bakanlığı'ndan ya da sektörden ya da bir yardımseverden bu konuda yardım istiyorum" diyerek yetkililere çağrıda bulunuyor.

"ALTI AYDIR BASKETBOL TAKIMINDA OYNAYAMIYORUM"

Üç çocuk babası olan ve maddi anlamda sıkıntı çeken İlbasmış, bir yardımseverin iki aydır sigortasını yatırdığını ama maddi sıkıntı çektiğini ise şöyle anlatıyor: "Üç yıldır basketbol oynadığım takımda altı aydır oynayamıyorum. Sigorta yattığı için 550 liralık olan engelli maaşım da iptal oldu. Şu an akrabalar ve komşular yardım ediyor. Şu an protez bacağım olmadığı için basketbol takımında oynayamıyorum. Takımdan 500 ile 750 liralık maaşımı da alamıyorum."





"MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK HAYALİM"

10 yıllık mücadelenin ardından Ceylanpınar Belediyesi Engelliler Basketbol Takımı, geçen yıl Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de yerini aldı. Takımın içerisinden milli takıma seçilen bir sporcunun olduğunu söyleyen İlbasmış, "Her engellinin hayali Milli Takıma girmek. Protez olursa takımda yeniden oynamaya başlayarak Milli Takıma da girmek hayalim. Bütün engellileri sosyal hayata davet ediyorum. Ayağım kesildiği zaman hayata küsmüştüm. Basketbol hayatımı değiştirdi" diyerek sözlerini tamamlıyor.



