Şaban ayı ne zaman başlıyor? Diyanet dini günler takvimi: 2020 Şaban ayı anlam ve önemi nedir?

İslam âlemi açısından büyük önem taşıyan ve üç ayların ikinci ayı olan 2020 Şaban ayı ne zaman başlıyor sorusu vatandaşların araştırma konusu haline gelirken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre Mart ayında idrak edilecek olan bu tarihler için geri sayım başladı. Aynı zamanda bu ay içinde Berat Kandili de bulunuyor. Buna göre; Şaban ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak sorusu internet üzerinden yanıt arıyor. Peki, 2020 Şaban ayı ne zaman başlıyor? Şaban ayı başlangıç tarihi ne zaman, ayın kaçına denk geliyor? İşte Diyanet tarafından duyurulan o tarih ve bu ay içerisinde yapılması gereken ibadetler…

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şaban ayı başlangıç tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 25 Mart 2020 Çarşamba günü itibariyle başlayacak. Berat Kandili ise 7 Nisan'da idrak edilecek.

İşte bu ayın anlam ve önemi...