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ne zaman başlıyor? dini günler takvimi: ayı anlam ve önemi nedir?

Müslüman âlemi için mübarek üç ayların ikinci ayı olarak bilinen ne zaman başlayacak sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alırken bu tarihin anlam ve önemi de aynı şekilde merak konusu haline geldi. tarafından yayınlanan 2020 dini günler takvimine göre belirlenen tarihlerde Mart ayının son haftalarında başlayacağı bildiriliyor. Üç aylar içerisinde Müslüman alemi ibadetlerini yerine getirecek olmanın heyecanını yaşarken bu konuyla ilgili detaylı bilgiyi de araştırıyor. Peki, ayı ne zaman başlıyor? Şaban ayı başlangıç tarihi ne zaman, ayın kaçına denk geliyor? İşte Diyanet tarafından duyurulan o tarih ve bu ay içerisinde yapılması gereken ibadetler…

Giriş Tarihi: 18.3.2020 13:19 ABONE OL
Şaban ayı ne zaman başlıyor? Diyanet dini günler takvimi: 2020 Şaban ayı anlam ve önemi nedir?

İslam âlemi açısından büyük önem taşıyan ve üç ayların ikinci ayı olan ayı ne zaman başlıyor sorusu vatandaşların araştırma konusu haline gelirken İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre Mart ayında idrak edilecek olan bu tarihler için geri sayım başladı. Aynı zamanda bu ay içinde Berat Kandili de bulunuyor. Buna göre; ne zaman, hangi tarihte başlayacak sorusu internet üzerinden yanıt arıyor. Peki, 2020 Şaban ayı ne zaman başlıyor? Şaban ayı başlangıç tarihi ne zaman, ayın kaçına denk geliyor? İşte Diyanet tarafından duyurulan o tarih ve bu ay içerisinde yapılması gereken ibadetler…

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şaban ayı başlangıç tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 25 Mart 2020 Çarşamba günü itibariyle başlayacak. Berat Kandili ise 7 Nisan'da idrak edilecek.
İşte bu ayın anlam ve önemi...
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Şaban ayı ne zaman başlıyor? Diyanet dini günler takvimi: 2020 Şaban ayı anlam ve önemi nedir?
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