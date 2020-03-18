Şans Topu saat kaçta açıklanacak? 18 Mart MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Şans Topu çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? Şans Topu sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren on binlerce vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 978. gerçekleştirilen çekilişte 5+1 bilen 1 kişi olmuş ve 933.375,25 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki, Şans Topu çekilişi saat kaçta açıklanacak? Haberimizin içerisinden MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranını bulabilir, açıklandıktan hemen sonra kazandıran numaraları bulabilirsiniz…

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 18 Mart 2020 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirildi ve açıklandı.