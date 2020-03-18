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sonuçları 18 Mart 2020 açıklandı mı? MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi'nin bu akşam gerçekleştireceği çekilişle birlikte çekiliş sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı gibi geçen hafta 6 bilen sadece bir kişi olmuş ve 3.194.116,70 TL kazandırmıştı. Peki, 18 Mart saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto sonuçları 18 Mart 2020 işlemlerinizi, sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizin içerisinde yer alan MPİ bilet sorgulama ekranından yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 18.3.2020 16:37 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları 18 Mart 2020 açıklandı mı? MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş için heyecanlı ve umutlu bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen bir kişi olmuş ve büyük ikramiye 3.194.116,70 TL kazandırmıştı. Bunun ardından da Sayısal Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 18 MART SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto çekilişi, 18 Mart 2020 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI VE KAZANAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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Sayısal Loto sonuçları 18 Mart 2020 açıklandı mı? MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
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