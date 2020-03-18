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sonuçları belli oldu! Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA...

Şans oyunu severler tarafından merak edilen her hafta Çarşamba ve Cumartesi günlerinde çekilen sonuçları açıklanıyor. Her çekilişte büyük ödülün yanı sıra pek çok kişiye kazandıran çekilişte büyük ikramiyenin hangi numaralara çıktığı merak ediliyor. Öte yandan çekiliş sonuçlarını merak eden vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını ve sorgulama ekranını araştırıyor. En güncel şans oyunu sonuç ve haberlerini sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. İşte MPİ Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 18.3.2020 22:48 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 22:48 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango 18 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA...

Milli Piyango İdaresi tarafında her haftanın Çarşamba ve Cumartesi günlerinde düzenlenen çekilişle birlikte büyük ikramiyeyi kazandıracak şanslı numaraları belirledi. Geçtiğimiz çekilişte de kazandırmaya devam eden idare bugün çekilen Sayısal Loto sonuçlarını yapacağı canlı çekilişle açıkladı. Diğer yandan sonuçları öğrenmek ve biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 18 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı ile ilgili yoğun araştırmalarını sürdürüyor. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını ile bilet sorgulama ekranı…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! MİLLİ PİYANGO 18 MART SAYISAL LOTO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA EKRANI!

18 Mart Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonucu ve diğer tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

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Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango 18 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA...
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